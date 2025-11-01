Cómo son los ejercicios para aumentar la fuerza muscular

Plancha abdominal: Apoyando antebrazos y pies, con abdomen activado y hombros alineados sobre los codos. Fortalece el core profundo y protege la zona lumbar.

Sentadilla en pared: Espalda pegada a la pared, rodillas a 90°. Ideal para reforzar cuádriceps y glúteos sin impacto; ayuda a contrarrestar el sedentarismo.

Puente de glúteos: Acostado boca arriba, rodillas flexionadas, elevando la pelvis hasta alinear cadera, rodillas y hombros. Beneficia la zona lumbar y favorece la activación del suelo pélvico.

Desplante estático: Paso largo al frente con ambas rodillas a 90°, tronco erguido. Trabaja cuádriceps, glúteo medio y core; útil en rehabilitación para mejorar control y estabilidad.

Uno de los aspectos más destacados de estos ejercicios es su simpleza, ya que se pueden realizar en cualquier hogar y con elementos que se pueden encontrar con facilidad. Esto los convierte en uno de los puntos más valorados por los atletas, que muchas veces buscan comodidad y rapidez.