Cómo son los ejercicios para mejorar la agilidad mental

El trabajo de fuerza protege el cerebro

Por último, levantar pesas o realizar ejercicios de resistencia contribuye a conservar la estructura y función del cerebro con el paso del tiempo. Se recomienda comenzar con cargas ligeras y aumentar gradualmente la intensidad para ayudar a mantener la mente y el cuerpo en equilibrio.

Por qué mejoran la agilidad

Estos movimientos mejoran la agilidad porque obligan al cuerpo y al cerebro a adaptarse constantemente. Cada movimiento exige coordinación, equilibrio y reacción rápida, lo que estimula las conexiones neuronales y fortalece la comunicación entre músculos y mente.