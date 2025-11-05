El ejercicio para saber si tenés problemas cervicales: cómo es
El 90% de quienes padecen dolor de cuello presentan músculos débiles; fortalecerlos con ejercicios específicos puede ser clave para prevenirlo.
El dolor de cuello es cada vez más común, sobre todo entre quienes pasan horas frente a la computadora. Para evaluar su intensidad, el fisioterapeuta Marcos Sacristán compartió en su canal de YouTube un test rápido de un minuto que permite comprobar la salud cervical y detectar posibles debilidades musculares.
Esta sencilla prueba ayuda a identificar si la musculatura del cuello requiere refuerzo, lo que puede prevenir molestias futuras. Incorporar hábitos de fortalecimiento y estiramiento es clave para cuidar la salud de esta zona, evitando dolores crónicos y mejorando la postura diaria.
Cómo saber si tenés problemas cervicales
El test propuesto por el fisioterapeuta Marcos Sacristán es simple pero revelador para evaluar la salud cervical. Para realizarlo, la persona debe tumbarse boca arriba, acercar ligeramente el mentón al pecho y elevar apenas la cabeza, dejando un espacio del grosor de un dedo entre la nuca y la superficie.
Según Sacristán, si al mantener esta posición durante un minuto se produce temblor, dolor o incapacidad para sostenerla, podría existir una debilidad significativa en la musculatura cervical, presente en cerca del 90% de quienes sufren dolor de cuello.
El especialista aclara que la solución no está en métodos pasivos como masajes, cambios de almohada o medicación, sino en un enfoque activo basado en fortalecer los músculos del cuello. Este test funciona únicamente como herramienta diagnóstica, midiendo la resistencia real de la zona y permitiendo planificar ejercicios específicos para mejorar fuerza, movilidad y estabilidad.
Sacristán subraya que gran parte de los problemas cervicales crónicos se podrían prevenir con rutinas de fortalecimiento, sobre todo en personas con sedentarismo o largas horas frente a pantallas.
Evaluaciones rápidas como esta facilitan la detección temprana de debilidades musculares, evitando que los dolores se cronifiquen y requieran tratamientos más invasivos. La facilidad del test lo hace accesible a cualquier persona que quiera cuidar su salud cervical, y sirve como primer paso para buscar ayuda profesional si se detectan dificultades.
