El ejercicio para saber si tenés problemas cervicales: cómo es

Sacristán subraya que gran parte de los problemas cervicales crónicos se podrían prevenir con rutinas de fortalecimiento, sobre todo en personas con sedentarismo o largas horas frente a pantallas.

Evaluaciones rápidas como esta facilitan la detección temprana de debilidades musculares, evitando que los dolores se cronifiquen y requieran tratamientos más invasivos. La facilidad del test lo hace accesible a cualquier persona que quiera cuidar su salud cervical, y sirve como primer paso para buscar ayuda profesional si se detectan dificultades.