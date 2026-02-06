Cómo tener unas rodillas sanas después de los 70: ejercicios claves

Los ejercicios clave para tener unas rodillas sanas después de los 70

Especialistas en salud y fisioterapia advierten que el desgaste articular puede comenzar alrededor de los 40 años y se intensifica con el paso del tiempo. Las cifras reflejan la magnitud del problema: más del 85% de las personas mayores de 70 años presenta artrosis en alguna articulación, siendo la rodilla una de las más afectadas.