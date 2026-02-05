Si tenés más de 60, hacé esto todos los días: los ejercicios fáciles que te cambian la vida
No hace falta ir al gimnasio. Son movimientos de bajo impacto que protegen las articulaciones y dan energía. La rutina ideal para llegar bien a la vejez.
Mantenerse activo después de los 60 no es solo recomendable, sino fundamental para conservar fuerza, flexibilidad y energía en el día a día. La clave está en elegir ejercicios de bajo impacto para proteger las articulaciones e incorporarse fácilmente a la rutina diaria.
Los especialistas aconsejan complementar estos movimientos con una alimentación equilibrada, que incluya frutas, verduras y proteínas, y con un descanso adecuado de unas ocho horas diarias, para que cada entrenamiento tenga un efecto positivo en la salud y la vitalidad.
Los ejercicios más recomendados
A partir de los 60, los expertos recomiendan centrarse en ejercicios sencillos, seguros y que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Entre los movimientos más aconsejados se encuentran los siguientes:
- Subir y bajar escaleras: fortalece piernas, activa el sistema cardiovascular y ayuda a quemar calorías, siempre que se haga a ritmo moderado y con buena postura.
- Caminatas diarias: mejoran la circulación, cuidan el corazón y favorecen la pérdida de peso sin impacto excesivo en las articulaciones.
- Ejercicios de fuerza con el propio cuerpo: sentarse y levantarse de una silla o elevarse sobre la punta de los pies ayuda a mantener masa muscular y estabilidad.
- Movilidad y equilibrio: movimientos suaves de cadera, rodillas y tobillos, junto con ejercicios de equilibrio, reducen el riesgo de caídas y mejoran la coordinación.
- Actividad intermitente durante el día: breves momentos de movimiento repartidos en la rutina diaria permiten mantenerse activa sin necesidad de entrenamientos largos.
Estos ejercicios, cuando se practican con regularidad y combinados con buena alimentación y descanso, ayudan a mantener la fuerza, la movilidad y la vitalidad, fortaleciendo el sistema inmunológico y aportando más energía a lo largo del día.
