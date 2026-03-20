Conocé Mendoza: los cincos destinos para disfrutar de unas vacaciones con mucha naturaleza
Mendoza se consolida como uno de los destinos más elegidos para quienes buscan vacaciones rodeadas de naturaleza, aventura y paisajes imponentes.
Más allá de la tradicional ruta del vino, la provincia ofrece alternativas ideales para disfrutar al aire libre, ya sea en familia, en pareja o con amigos.
Entre montañas, reservas naturales y propuestas rurales, existen rincones que permiten vivir una experiencia distinta, donde la cordillera, la biodiversidad y las actividades recreativas se convierten en protagonistas.
Los cinco destinos de Mendoza para recorrer
Si estás pensando en una escapada distinta, estos son cinco destinos imperdibles en Mendoza que combinan naturaleza, aventura y experiencias únicas:
1. Reserva Natural Villavicencio
Ubicada en Las Heras, es uno de los espacios más emblemáticos para conectar con la naturaleza. Ofrece senderos señalizados, ideales para caminatas y observación de flora y fauna autóctona.
Uno de sus mayores atractivos son los famosos caracoles de Villavicencio, un camino sinuoso con vistas panorámicas increíbles de la precordillera.
2. Reserva Natural Divisadero Largo
A pocos minutos de la ciudad de Mendoza, este lugar sorprende por su valor geológico y paleontológico. Sus senderos permiten recorrer formaciones rocosas de millones de años y descubrir fósiles en visitas guiadas.
Es una excelente opción para quienes buscan naturaleza accesible sin alejarse demasiado del centro urbano.
3. Potrerillos
Uno de los destinos más conocidos de la provincia y una parada obligatoria. Su lago es ideal para deportes acuáticos como kayak, windsurf y vela, con la Cordillera de los Andes como escenario.
Además, se pueden realizar cabalgatas, canopy y trekking, lo que lo convierte en un punto perfecto para los amantes de la aventura.
4. Granja Didáctica Don Pepe
Ubicada en Maipú, esta propuesta es ideal para familias. Permite a los visitantes, especialmente a los más chicos, interactuar con animales de granja y aprender sobre la vida rural.
También ofrece talleres sobre huertas orgánicas y cuidado del ambiente, combinando educación y entretenimiento.
5. Granja Huerto Encantado
En Luján de Cuyo, este espacio invita a vivir una experiencia más cercana a las tradiciones mendocinas. Los visitantes pueden recolectar frutas, aprender a hacer pan casero y degustar productos regionales.
Es una opción perfecta para quienes buscan desconectar del ritmo urbano y disfrutar de un entorno natural rodeado de viñedos.
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