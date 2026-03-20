Conocé Mendoza: los cincos destinos para disfrutar de unas vacaciones con mucha naturaleza

2. Reserva Natural Divisadero Largo

A pocos minutos de la ciudad de Mendoza, este lugar sorprende por su valor geológico y paleontológico. Sus senderos permiten recorrer formaciones rocosas de millones de años y descubrir fósiles en visitas guiadas.

Es una excelente opción para quienes buscan naturaleza accesible sin alejarse demasiado del centro urbano.

3. Potrerillos

Uno de los destinos más conocidos de la provincia y una parada obligatoria. Su lago es ideal para deportes acuáticos como kayak, windsurf y vela, con la Cordillera de los Andes como escenario.

Además, se pueden realizar cabalgatas, canopy y trekking, lo que lo convierte en un punto perfecto para los amantes de la aventura.

4. Granja Didáctica Don Pepe

Ubicada en Maipú, esta propuesta es ideal para familias. Permite a los visitantes, especialmente a los más chicos, interactuar con animales de granja y aprender sobre la vida rural.

También ofrece talleres sobre huertas orgánicas y cuidado del ambiente, combinando educación y entretenimiento.

5. Granja Huerto Encantado

En Luján de Cuyo, este espacio invita a vivir una experiencia más cercana a las tradiciones mendocinas. Los visitantes pueden recolectar frutas, aprender a hacer pan casero y degustar productos regionales.

Es una opción perfecta para quienes buscan desconectar del ritmo urbano y disfrutar de un entorno natural rodeado de viñedos.