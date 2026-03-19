Descubrí Salta: el lugar en medio de los Valles Calchaquíes que tiene unos colores increíbles
Un destino con menos de mil habitantes, rodeado de cerros imponentes y atravesado por una calma que es uno de los secretos mejor guardados de la región.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Salta ofrece miles de lugares para descubrir y descansar llenos de rincones escondidos. Los cerros, las montañas y las lagunas embellecen la naturaleza más pura del país. Sin embargo, muchas personas no llegan a explorar los lugares más escondidos de la región.
Qué se puede hacer en Molinos
Caminar por Molinos es como viajar en el tiempo. El pueblo conserva una fuerte impronta onial que se refleja en su arquitectura y en su trazado urbano. Entre sus principales atractivos se destaca la iglesia de San Pedro Nolasco, declarada Monumento Histórico Nacional, que sorprende por su estilo de influencia cuzqueña y por albergar los restos de Nicolás Severo de Isasmendi, último gobernador español de Salta del Tucumán.
La gastronomía es otro de los grandes pilares del pueblo. Empanadas, tamales, charqui, maíz mote y bebidas artesanales elaboradas con recetas ancestrales forman parte de una experiencia culinaria profundamente ligada a la identidad local. Todo se complementa con los reconocidos vinos de altura, producidos en viñedos ubicados a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar.
Para los amantes de la historia y la cultura, a pocos kilómetros se encuentran las ruinas precolombinas de El Churcal, un sitio arqueológico que conserva vestigios de alfarería, textiles y cestería de los pueblos originarios que habitaron la región.
Dónde queda Molinos
Molinos se ubica en el sudeste de la provincia de Salta, en pleno Valle Calchaquí, a unos 206 kilómetros de la ciudad de Salta. Su localización privilegiada, rodeada de montañas y paisajes áridos, lo convierte en un punto clave para recorrer el noroeste argentino.
El pueblo forma parte del circuito turístico de la Ruta Nacional 40, una de las más emblemáticas del país, que atraviesa escenarios naturales imponentes y conecta múltiples destinos históricos.
Cómo llegar a Molinos
Desde la ciudad de Salta, se puede llegar a Molinos en auto tomando la Ruta Nacional 68 hasta Cafayate y luego continuando por la Ruta Nacional 40 hacia el norte. El recorrido, aunque extenso, ofrece vistas espectaculares de los Valles Calchaquíes y es parte fundamental de la experiencia del viaje.
Durante las vacaciones de , Molinos se presenta como una opción ideal para quienes buscan paisajes, historia, buena comida y tranquilidad, en uno de los rincones más auténticos de Salta.
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