Descubrí Salta: el lugar en medio de los Valles Calchaquíes que tiene unos colores increíbles

Dónde queda Molinos

Molinos se ubica en el sudeste de la provincia de Salta, en pleno Valle Calchaquí, a unos 206 kilómetros de la ciudad de Salta. Su localización privilegiada, rodeada de montañas y paisajes áridos, lo convierte en un punto clave para recorrer el noroeste argentino.

El pueblo forma parte del circuito turístico de la Ruta Nacional 40, una de las más emblemáticas del país, que atraviesa escenarios naturales imponentes y conecta múltiples destinos históricos.

Cómo llegar a Molinos

Desde la ciudad de Salta, se puede llegar a Molinos en auto tomando la Ruta Nacional 68 hasta Cafayate y luego continuando por la Ruta Nacional 40 hacia el norte. El recorrido, aunque extenso, ofrece vistas espectaculares de los Valles Calchaquíes y es parte fundamental de la experiencia del viaje.

Durante las vacaciones de , Molinos se presenta como una opción ideal para quienes buscan paisajes, historia, buena comida y tranquilidad, en uno de los rincones más auténticos de Salta.