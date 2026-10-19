Consejos de la IA para el auto: qué debés revisar en el motor antes de salir de vacaciones
Antes de salir a la ruta durante el verano, hay controles clave que pueden ayudar a prevenir fallas mecánicas y evitar quedarse varado en medio del viaje.
Con la llegada del verano y las vacaciones, muchas familias se preparan para viajar en auto hacia la costa u otros destinos turísticos. Sin embargo, antes de cargar las valijas y salir a la ruta, es importante comprobar que el vehículo se encuentre en condiciones para afrontar trayectos largos y jornadas de calor intenso.
Según la recomendación de la Inteligencia Artificial, uno de los primeros controles debe centrarse en el sistema de refrigeración del motor. Aunque muchos conductores suelen prestar atención al aceite, mantener una temperatura adecuada es fundamental para prevenir recalentamientos, sobre todo cuando el vehículo viaja cargado o debe avanzar lentamente en medio de un embotellamiento.
Viajes de verano
Antes de emprender un viaje durante los meses más calurosos, es importante revisar el nivel y el estado del líquido refrigerante. No alcanza con comprobar que haya suficiente cantidad: también conviene observar su color y aspecto. Si presenta una tonalidad amarronada o contiene sedimentos, podría ser una señal de deterioro o contaminación que requiere una revisión.
Además, es fundamental utilizar el refrigerante adecuado para el vehículo y evitar reemplazarlo por agua de la canilla, ya que los minerales que contiene pueden generar depósitos y afectar el sistema de refrigeración. Si el líquido presenta un aspecto extraño o no se conoce cuándo fue cambiado por última vez, lo recomendable es consultar el manual del fabricante o acudir a un mecánico.
Otro punto importante es controlar las mangueras principales del sistema de refrigeración. Con el motor apagado y completamente frío, se puede observar si presentan grietas, deformaciones o señales de desgaste. Si están excesivamente rígidas, hinchadas o deterioradas, es conveniente solicitar una revisión profesional antes de viajar.
También se debe comprobar el funcionamiento del electroventilador, encargado de ayudar a disipar el calor cuando el vehículo lo necesita. Un mecánico puede verificar que se active correctamente y que el sistema funcione como corresponde, especialmente en situaciones de tránsito lento, cuando el flujo de aire natural es menor.
Por último, antes de salir a la ruta, hay que revisar el nivel de aceite del motor. Para hacerlo, el auto debe estar estacionado sobre una superficie nivelada y deben seguirse las indicaciones del fabricante. El lubricante es esencial para reducir la fricción entre las piezas y proteger el motor durante los recorridos prolongados.
Aunque estos controles preventivos ayudan a detectar posibles problemas, no reemplazan una revisión mecánica cuando existen señales de falla. Preparar el auto con anticipación permite viajar con mayor tranquilidad y reducir el riesgo de inconvenientes durante las vacaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario