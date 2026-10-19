Consejos de la IA para el auto: qué debés revisar en el motor antes de salir de vacaciones

También se debe comprobar el funcionamiento del electroventilador, encargado de ayudar a disipar el calor cuando el vehículo lo necesita. Un mecánico puede verificar que se active correctamente y que el sistema funcione como corresponde, especialmente en situaciones de tránsito lento, cuando el flujo de aire natural es menor.

Por último, antes de salir a la ruta, hay que revisar el nivel de aceite del motor. Para hacerlo, el auto debe estar estacionado sobre una superficie nivelada y deben seguirse las indicaciones del fabricante. El lubricante es esencial para reducir la fricción entre las piezas y proteger el motor durante los recorridos prolongados.

Aunque estos controles preventivos ayudan a detectar posibles problemas, no reemplazan una revisión mecánica cuando existen señales de falla. Preparar el auto con anticipación permite viajar con mayor tranquilidad y reducir el riesgo de inconvenientes durante las vacaciones.