¿Conviene comprar el iPhone 17e? Sus principales características
Disponible desde este miércoles, este dispositivo de Apple cuesta 599 dólares y ofrece hasta 512 GB de almacenamiento. Los detalles en la nota.
Los celulares de Apple siguen siendo los más codiciados del mercado, gracias a su combinación de rendimiento potente y precios accesibles en muchos modelos. Con el lanzamiento de la línea iPhone 17, la compañía busca brindar un móvil completo y que combine potencia, diseño y funcionalidades avanzadas para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.
Dentro de esta línea, el iPhone 17e se presenta como la alternativa de entrada más atractiva. El modelo de 256 GB se ofrece a 599 dólares y el de 512 GB a 799 dólares, con colores rosa, negro y blanco. Los pedidos anticipados comenzaron el pasado 4 de marzo y estarán disponibles en tiendas desde este miércoles.
Las características del nuevo iPhone 17e
El iPhone 17e combina potencia, eficiencia y un diseño elegante que lo hace fácil de manipular. Cuenta con chip A19 de seis núcleos y aceleradores de inteligencia artificial para un rendimiento fluido en iOS26, junto con 8GB de RAM.
Además, el almacenamiento interno de este móvil de Apple comienza en 256GB, ampliable a 512GB, mientras que la batería permite hasta 26horas de reproducción de video y soporta carga rápida por USBC y MagSafe de 15W.
En cuanto a su pantalla, está añade tecnología OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield2, lo que se traduce en una resistencia notable a golpes y arañazos. Por otro lado, la cámara trasera de 48MP Fusion Camera incluye zoom óptico 2× y funciones avanzadas de retrato; la frontal es de 12MP.
El iPhone 17e mantiene conectividad 5G con el nuevo módem C1X, mejorando velocidad y eficiencia energética, e incorpora el botón de acción personalizable. De esta manera, este teléfono se presenta como una alternativa accesible para ingresar el ecosistema de Apple.
