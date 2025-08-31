¿Conviene comprar una heladera en Chile? Lo que tenés que saber antes de viajar

Este total de 55% sobre el precio del electrodoméstico adquirido en Chile (se chequea en el ticket) aplica a:

Código especie 1: Heladera/freezer (equipos de refrigeración) y demás equipos de refrigeración de uso doméstico

Código especie 2: Lavarropas, secado de ropas y funciones combinadas, demás equipos de uso domésticos

Código especie 3: Lavavajillas de uso doméstico

Código especie 4: Horno/cocina (sólo eléctricos y de uso doméstico)

Código especie 5: Calefones/termotanques/calderas (sólo eléctricos y de uso doméstico)

Para aires acondicionados, que corresponden al código especie 6, se debe sumar un 9,5% extra por impuestos internos. Es decir, un total de 64,5% de derechos de importación sobre el valor del equipo.

¿Es más barato comprar en Chile?

Para el cálculo tomaremos como ejemplo la heladera con freezer Samsung no frost RT22FARADS8/ZS, capacidad 234 litros.

En Falabella Chile, el precio es de 289.990 pesos chilenos, que se traducen a 300 dólares y 394.500 pesos argentinos (dólar BNA a $1.315).

Al sumar el 55% de aranceles de importación (DIE, TE, IVA y Ganancias), el precio final de la heladera queda en unos 611.475 pesos argentinos.