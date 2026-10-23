El encantador pueblo ubicado a dos horas de CABA ideal para descansar el fin de semana

La localidad conserva una identidad profundamente vinculada con el ferrocarril, la vida rural y la historia de los pueblos del interior bonaerense.

Entre los principales lugares y actividades para conocer se destacan:

La antigua estación ferroviaria: es uno de los puntos más representativos del pueblo y recuerda la importancia que tuvo el tren para el desarrollo de la región.

La Capilla Nuestra Señora del Rosario: forma parte del patrimonio arquitectónico y religioso de Azcuénaga y constituye una parada interesante durante el recorrido.

Las calles y construcciones históricas: permiten observar antiguas viviendas, comercios tradicionales y edificaciones que conservan características de la arquitectura rural.

Los caminos de campo: son ideales para realizar paseos tranquilos, disfrutar de las arboledas y contemplar los paisajes característicos de la llanura bonaerense.

La Posta de Figueroa: es una antigua estancia reconocida como Monumento Histórico Nacional, vinculada con la historia de las comunicaciones y los establecimientos rurales de la región. Conviene verificar previamente si admite visitas turísticas.

Sin embargo, uno de los grandes atractivos de Azcuénaga es su gastronomía de campo. El pueblo cuenta con restaurantes que ofrecen platos tradicionales, pastas artesanales, carnes a la parrilla y recetas caseras.

Entre los establecimientos más conocidos se encuentra El Almacén CT&Cia, ubicado en la esquina de la avenida Pedro Terrén y Julia Vildósola. Su ambientación conserva elementos característicos de los antiguos almacenes rurales y su propuesta incluye parrilla y comida casera.

Otra alternativa es La Porteña, situada frente a la estación ferroviaria, que se destaca por sus pastas artesanales. Entre sus especialidades mencionadas se encuentran los ravioles de espinaca, los sorrentinos de conejo y las lasañas.

También aparecen opciones gastronómicas como Le Four, Cucina De Santo y Posta Azcuénaga, que amplían las alternativas para quienes desean disfrutar de un almuerzo durante la visita.

Para quienes prefieren quedarse más de un día, en la zona existen posadas, estancias y alojamientos rurales. Entre las alternativas mencionadas en los relevamientos turísticos se encuentran Posada La Magnolia, Estancia Rosadita y Los Vagones de Areco.

Debido a que se trata de una localidad pequeña, es recomendable consultar horarios y realizar reservas anticipadas, especialmente durante los fines de semana largos.

Dónde queda y cómo llegar a Azcuénaga

Azcuénaga está ubicado en el partido de San Andrés de Giles, al norte de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente una hora y media o dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su cercanía con la capital lo convierte en una alternativa para realizar una escapada de un día, aunque también es posible organizar una estadía de fin de semana para disfrutar de los alrededores.

Para llegar desde CABA en auto, una de las opciones más habituales es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7, en dirección a Luján y San Andrés de Giles.

Desde esta zona, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 193, que permite acceder a la localidad a través de un tramo de aproximadamente 11 kilómetros.

El tiempo total de viaje puede variar según el punto de partida, las condiciones del tránsito y la circulación en las rutas, especialmente durante los feriados.

Por su ubicación, Azcuénaga también permite combinar la visita con un recorrido por San Andrés de Giles y otras localidades rurales cercanas, donde se pueden encontrar nuevos paisajes, establecimientos gastronómicos y atractivos históricos.

Con su estación ferroviaria, sus construcciones tradicionales y su reconocida oferta de comida casera, Azcuénaga se presenta como uno de los pueblos bonaerenses ideales para descansar durante el fin de semana, disfrutar de la naturaleza y descubrir una forma de turismo más tranquila, a pocas horas de Buenos Aires.