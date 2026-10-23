El encantador pueblo ubicado a dos horas de CABA ideal para descansar el fin de semana
Es una alternativa para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de una escapada de fin de semana.
La provincia de Buenos Aires esconde numerosos destinos que permiten disfrutar de una escapada sin necesidad de recorrer grandes distancias. Entre caminos rurales, antiguas estaciones ferroviarias y restaurantes tradicionales, algunos pueblos conservan la tranquilidad y las costumbres que caracterizan al interior bonaerense.
Uno de ellos es una pequeña localidad del partido de San Andrés de Giles que se destaca por su ambiente tranquilo, su patrimonio histórico y su propuesta gastronómica. Ubicado a aproximadamente dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se convirtió en una opción para quienes buscan descansar y conocer lugares diferentes durante el fin de semana.
Con apenas 389 habitantes, según el Censo 2022, este rincón bonaerense conserva calles poco transitadas, construcciones antiguas y paisajes abiertos que invitan a recorrerlo sin apuro.
Además de sus atractivos históricos es reconocido por sus pastas caseras, parrillas y restaurantes de campo, que permiten disfrutar de una experiencia gastronómica tradicional en un entorno alejado del movimiento de las grandes ciudades.
Qué se puede hacer en Azcuénaga
Uno de los principales encantos de Azcuénaga es que se puede recorrer a pie y disfrutar de sus atractivos sin necesidad de organizar un itinerario demasiado exigente.
La localidad conserva una identidad profundamente vinculada con el ferrocarril, la vida rural y la historia de los pueblos del interior bonaerense.
Entre los principales lugares y actividades para conocer se destacan:
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La antigua estación ferroviaria: es uno de los puntos más representativos del pueblo y recuerda la importancia que tuvo el tren para el desarrollo de la región.
La Capilla Nuestra Señora del Rosario: forma parte del patrimonio arquitectónico y religioso de Azcuénaga y constituye una parada interesante durante el recorrido.
Las calles y construcciones históricas: permiten observar antiguas viviendas, comercios tradicionales y edificaciones que conservan características de la arquitectura rural.
Los caminos de campo: son ideales para realizar paseos tranquilos, disfrutar de las arboledas y contemplar los paisajes característicos de la llanura bonaerense.
La Posta de Figueroa: es una antigua estancia reconocida como Monumento Histórico Nacional, vinculada con la historia de las comunicaciones y los establecimientos rurales de la región. Conviene verificar previamente si admite visitas turísticas.
Sin embargo, uno de los grandes atractivos de Azcuénaga es su gastronomía de campo. El pueblo cuenta con restaurantes que ofrecen platos tradicionales, pastas artesanales, carnes a la parrilla y recetas caseras.
Entre los establecimientos más conocidos se encuentra El Almacén CT&Cia, ubicado en la esquina de la avenida Pedro Terrén y Julia Vildósola. Su ambientación conserva elementos característicos de los antiguos almacenes rurales y su propuesta incluye parrilla y comida casera.
Otra alternativa es La Porteña, situada frente a la estación ferroviaria, que se destaca por sus pastas artesanales. Entre sus especialidades mencionadas se encuentran los ravioles de espinaca, los sorrentinos de conejo y las lasañas.
También aparecen opciones gastronómicas como Le Four, Cucina De Santo y Posta Azcuénaga, que amplían las alternativas para quienes desean disfrutar de un almuerzo durante la visita.
Para quienes prefieren quedarse más de un día, en la zona existen posadas, estancias y alojamientos rurales. Entre las alternativas mencionadas en los relevamientos turísticos se encuentran Posada La Magnolia, Estancia Rosadita y Los Vagones de Areco.
Debido a que se trata de una localidad pequeña, es recomendable consultar horarios y realizar reservas anticipadas, especialmente durante los fines de semana largos.
Dónde queda y cómo llegar a Azcuénaga
Azcuénaga está ubicado en el partido de San Andrés de Giles, al norte de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente una hora y media o dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su cercanía con la capital lo convierte en una alternativa para realizar una escapada de un día, aunque también es posible organizar una estadía de fin de semana para disfrutar de los alrededores.
Para llegar desde CABA en auto, una de las opciones más habituales es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7, en dirección a Luján y San Andrés de Giles.
Desde esta zona, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 193, que permite acceder a la localidad a través de un tramo de aproximadamente 11 kilómetros.
El tiempo total de viaje puede variar según el punto de partida, las condiciones del tránsito y la circulación en las rutas, especialmente durante los feriados.
Por su ubicación, Azcuénaga también permite combinar la visita con un recorrido por San Andrés de Giles y otras localidades rurales cercanas, donde se pueden encontrar nuevos paisajes, establecimientos gastronómicos y atractivos históricos.
Con su estación ferroviaria, sus construcciones tradicionales y su reconocida oferta de comida casera, Azcuénaga se presenta como uno de los pueblos bonaerenses ideales para descansar durante el fin de semana, disfrutar de la naturaleza y descubrir una forma de turismo más tranquila, a pocas horas de Buenos Aires.
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