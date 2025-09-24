Coto liquida televisores a precios increíbles en su nuevo outlet
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar la pantalla que mirás desde tu sofá.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En general, supermercado Coto es un muy buen lugar para realizar compras con descuento, tanto en la categoría almacén pero también de indumentaria, productos para el hogar, etc. A la vez, su outlet es un local excelente para comprar televisores logrando un ahorro en el precio final.
Supermercado Coto vende televisores baratos
En los primeros días de septiembre, los descuentos en televisores se pueden aprovechar tanto en tiendas físicas como online.
Entre ellas, se destaca un Smart TV de la marca Top House de 32’’, que con la rebaja queda en $215.000, precio como si de un outlet se tratara. A continuación, algunos ejemplos de los televisores en oferta:
Smart TV Led Top House 32’’
- Precio regular: $275.988
- Precio en oferta: $214.994
- Ahorro del 20% con Comunidad Coto
Smart TV Led 50’’ LG
- Precio regular: $759.999
- Precio en oferta: $607.999
- Ahorro del 20% en un pago
Smart TV Led Philips 43’’
- Precio regular: $489.999
- Precio en oferta: $391.999
- Ahorro del 20% con Comunidad Coto
Smart TV BGH 55’’
- Precio regular: $999.999
- Precio en oferta: $799.999
- Ahorro del 20% con Comunidad Coto
Smart TV Led Hisens 40’’
- Precio regular: $474.999
- Precio en oferta: $474.999
- Ahorro del 30%
Los descuentos disponibles que hay entre los supermercados
Es cada vez más notorio que grandes cadenas de supermercados como Coto y Carrefour han convertido los descuentos por líneas de productos y promociones bancarias en sus principales armas para atraer y fidelizar clientes.
Quienes recorren sus góndolas en forma periódica que ya estaban familiarizados por los clásicos cartelitos en los que aparecen ofertas del tipo "4 por 2", "lleve 3 y pague 2" o "la segunda unidad" al 50, 70 o incluso 80% de descuento, ahora se encuentran en muchos casos con fuertes rebajas en las compras por unidad.
La estrategia de estas y otras cadenas es clara: cada día de la semana, uno de los dos gigantes ofrece una promoción especial, generando una intensa competencia que beneficia directamente al consumidor.
Más allá del porcentaje de descuento, hay otros factores que determinan cuál es la mejor opción para cada persona:
- Tope de reintegro: es el monto máximo que el banco devuelve por compra. En algunos casos el reintegro es en el momento y se acredita en la caja de ahorro del cliente, pero en otros solo se aplica en el resumen de la tarjeta.
- Días de vigencia: algunos descuentos son válidos solo por un día, mientras que otros pueden extenderse por un fin de semana o varios días.
- Tarjetas y bancos participantes: la promoción solo aplica si se tiene la tarjeta del banco adherido a la oferta.
- Exclusiones: es importante leer la letra chica, ya que a veces los descuentos no se aplican a rubros como carnes frescas, bebidas alcohólicas o electrodomésticos, entre otros.
