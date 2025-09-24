Coto liquida televisores a precios increíbles en su nuevo outlet.

Precio regular: $275.988

Precio en oferta: $214.994

Ahorro del 20% con Comunidad Coto

Smart TV Led 50’’ LG

Precio regular: $759.999

Precio en oferta: $607.999

Ahorro del 20% en un pago

Smart TV Led Philips 43’’

Precio regular: $489.999

Precio en oferta: $391.999

Ahorro del 20% con Comunidad Coto

Smart TV BGH 55’’

Precio regular: $999.999

Precio en oferta: $799.999

Ahorro del 20% con Comunidad Coto

Smart TV Led Hisens 40’’

Precio regular: $474.999

Precio en oferta: $474.999

Ahorro del 30%

Los descuentos disponibles que hay entre los supermercados

Es cada vez más notorio que grandes cadenas de supermercados como Coto y Carrefour han convertido los descuentos por líneas de productos y promociones bancarias en sus principales armas para atraer y fidelizar clientes.

Quienes recorren sus góndolas en forma periódica que ya estaban familiarizados por los clásicos cartelitos en los que aparecen ofertas del tipo "4 por 2", "lleve 3 y pague 2" o "la segunda unidad" al 50, 70 o incluso 80% de descuento, ahora se encuentran en muchos casos con fuertes rebajas en las compras por unidad.

La estrategia de estas y otras cadenas es clara: cada día de la semana, uno de los dos gigantes ofrece una promoción especial, generando una intensa competencia que beneficia directamente al consumidor.

Más allá del porcentaje de descuento, hay otros factores que determinan cuál es la mejor opción para cada persona: