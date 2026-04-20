Las ofertas en supermercados que llegarán hasta un 60% de descuento

Descuentos de hasta el 10% para jubilados y beneficiarios de ANSES de lunes a jueves

para jubilados y beneficiarios de ANSES de lunes a jueves Promociones con tarjetas propias que alcanzan el 15% sin tope en ciertos días

que alcanzan el 15% sin tope en ciertos días Ofertas en productos seleccionados de marcas propias y líderes

La clave está en planificar compras grandes en momentos estratégicos, especialmente cuando coinciden promociones de góndola con beneficios bancarios.

Qué días conviene ir a Coto para maximizar tus compras

Por su parte, Coto mantiene una estrategia fuerte basada en descuentos por día y acuerdos con bancos.

Algunos puntos clave para ahorrar más:

Fines de semana con descuentos generales en la compra total

con descuentos generales en la compra total Beneficios con billeteras virtuales como MODO, que pueden sumar hasta un 20% de reintegro adicional

Promociones destacadas en carnicería, uno de los rubros más buscados

En este caso, el secreto está en combinar descuentos del supermercado con los del banco o billetera, lo que puede generar un ahorro mucho mayor.

En definitiva, las ofertas actuales permiten ahorrar de forma significativa, pero requieren estrategia: mirar topes de reintegro, dividir compras y elegir bien los días puede marcar la diferencia en el gasto mensual.