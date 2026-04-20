Las ofertas en supermercados que llegarán hasta un 60% de descuento
En medio de un contexto económico desafiante, los supermercados vuelven a apostar fuerte por promociones agresivas. Con descuentos que llegan hasta el 60% y beneficios extra con bancos y billeteras virtuales, se abren nuevas oportunidades para ahorrar en las compras diarias.
Las principales cadenas lanzaron una batería de promociones que buscan atraer clientes con descuentos importantes y combinables.
En abril, el foco está puesto en estrategias de ahorro que incluyen ofertas directas, reintegros bancarios y beneficios con billeteras virtuales, lo que permite reducir considerablemente el gasto final si se sabe aprovechar cada oportunidad.
Además, una de las claves está en combinar promociones: no se trata solo de mirar el precio en góndola, sino de entender qué día conviene comprar y con qué medio de pago.
Cómo aprovechar las ofertas en Carrefour este abril
En Carrefour, el esquema de descuentos gira en torno a promociones clásicas como el “3x2”, ideal para stockear productos de uso cotidiano.
A esto se suman beneficios específicos:
- Descuentos de hasta el 10% para jubilados y beneficiarios de ANSES de lunes a jueves
- Promociones con tarjetas propias que alcanzan el 15% sin tope en ciertos días
- Ofertas en productos seleccionados de marcas propias y líderes
La clave está en planificar compras grandes en momentos estratégicos, especialmente cuando coinciden promociones de góndola con beneficios bancarios.
Qué días conviene ir a Coto para maximizar tus compras
Por su parte, Coto mantiene una estrategia fuerte basada en descuentos por día y acuerdos con bancos.
Algunos puntos clave para ahorrar más:
- Fines de semana con descuentos generales en la compra total
- Beneficios con billeteras virtuales como MODO, que pueden sumar hasta un 20% de reintegro adicional
- Promociones destacadas en carnicería, uno de los rubros más buscados
En este caso, el secreto está en combinar descuentos del supermercado con los del banco o billetera, lo que puede generar un ahorro mucho mayor.
En definitiva, las ofertas actuales permiten ahorrar de forma significativa, pero requieren estrategia: mirar topes de reintegro, dividir compras y elegir bien los días puede marcar la diferencia en el gasto mensual.
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