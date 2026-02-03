Ofertas imperdibles: los supermercados que están liquidando microondas

Entre los modelos de mayor capacidad, se destacan microondas de 34 litros de la marca Mondial, con descuentos del 15%, pensados para quienes buscan mayor potencia y volumen para el uso diario.

Las promociones de Carrefour

Carrefour concentra sus promociones en microondas de entre 10% y 40% de descuento, con financiación de hasta tres cuotas sin interés mediante Mi Carrefour Crédito en una gran cantidad de productos.

Dentro de la línea Carrefour Home, se destacan modelos de 17 y 20 litros, con rebajas que llegan al 34%, ubicándose entre los precios más bajos del mercado para equipos digitales. Uno de los más llamativos es el microondas digital de 20 litros, que baja más de un 30% respecto de su valor original.

La cadena también ofrece importantes descuentos en BGH, donde aparece la rebaja más alta del listado, con un 40% de descuento en un microondas mecánico de 18 litros. A su vez, hay alternativas de Whirlpool, Samsung y Drean, con reducciones de entre 13% y 28%, según el modelo.

Carrefour combina estas promociones con opciones de financiación, lo que permite acceder a equipos de marcas reconocidas a precios considerablemente más bajos que los habituales.

Antes de comprar, especialistas recomiendan comparar capacidad en litros, potencia en watts, tipo de panel (digital o mecánico), presencia de grill y dimensiones del equipo, además de verificar vigencia de la oferta, stock disponible y medios de pago habilitados, ya que las condiciones pueden variar según la sucursal o el canal de venta.