Alquimia en casa: la limpieza energética clave para tener un 2026 con abundancia y bienestar

¿Cuándo es necesaria una limpieza energética?

Hay señales claras que indican que un hogar necesita ser purificado: cuando genera cansancio o incomodidad, cuando el descanso se vuelve difícil, si aparecen discusiones recurrentes o sensaciones de bloqueo, y después de mudanzas, separaciones, duelos o enfermedades. También, al cerrar un año y comenzar otro, la limpieza energética se vuelve una práctica clave.

“La limpieza energética no elimina lo vivido, lo honra y lo transforma”, explican desde la mirada holística.

Un ritual simple de purificación

No es necesario realizar rituales complejos para armonizar el hogar. “Podés acompañar la limpieza sumándole hierbas como el romero. Encender una vela blanca, poner música suave con alta vibración o simplemente caminar el hogar con intención y gratitud”, indicó Paula Martín.

Durante el proceso, se puede repetir internamente una frase que ayude a reforzar la intención: Libero lo que ya cumplió su ciclo. Abro espacio para la energía que me acompaña en este nuevo año.

Embed - Música a 432HZ para elevar la vibración y limpiar todas las energías negativas

El hogar como espejo del alma

Un hogar ordenado y armonizado cuida la energía de quienes lo habitan y funciona como un reflejo del mundo interior. Limpiar es un gesto de amor propio, una manera de volver a elegirse y de re habitar los espacios con conciencia.

“El hogar es un cuerpo de energía que respira con nosotros. Cada limpieza consciente es un acto alquímico: lo denso se transmuta, lo antiguo se libera y lo invisible vuelve a ordenarse”, sostienen desde la visión espiritual.

De esta manera, el 2026 se presenta como una oportunidad para vivir en hogares que vibren como templos, donde la energía fluya, el alma se sienta a salvo y la vida pueda manifestarse en su forma más elevada.