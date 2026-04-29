Entrenamiento de 20 minutos: la rutina efectiva para ganar músculo y salud sin necesidad de ir al gimnasio
Con solo una pesa rusa, este entrenamiento funcional permite fortalecer el cuerpo y ganar masa muscular en casa. Conocé la rutina recomendada por expertos.
Un entrenamiento de 20 minutos en casa gana protagonismo como una opción práctica para mejorar la salud, desarrollar masa muscular y fortalecer el cuerpo sin necesidad de ir al gimnasio. Según GQ, se trata de una propuesta efectiva y accesible, respaldada por especialistas en fitness y bienestar.
La rutina fue diseñada con el aporte de Colin Pasque, experto en fuerza, movilidad y calidad de vida, junto a Quinn Esezte, referente del entrenamiento funcional. El plan combina el uso de pesas rusas (kettlebells) con ejercicios funcionales, logrando resultados consistentes tanto en personas que recién arrancan como en quienes ya tienen experiencia en el cuidado de su salud física.
Ejercicios incluidos en la rutina de 20 minutos
La propuesta de Colin Pasque y Quinn Esezte apunta a un enfoque integral del cuerpo, con el objetivo de mejorar la salud de forma completa. Según GQ, ambos especialistas destacan que las rutinas que activan varios grupos musculares al mismo tiempo permiten optimizar el tiempo y potenciar los resultados.
Quienes siguen este tipo de entrenamiento funcional no solo consiguen aumentar la masa muscular, sino que también mejoran la movilidad y la fuerza, dos pilares clave para sostener una buena salud física a largo plazo.
El método deja de lado los ejercicios aislados y prioriza movimientos que requieren la participación conjunta de distintos músculos. Este enfoque no solo vuelve más eficiente el entrenamiento corto, sino que también ayuda a reducir el riesgo de lesiones, al favorecer un desarrollo corporal más equilibrado y alineado con el bienestar general.
La filosofía que está detrás de esta rutina
El circuito desarrollado por Pasque y Esezte se destaca por su capacidad de adaptación, lo que lo convierte en una herramienta ideal para mejorar la salud y el rendimiento físico. Según GQ España, existen dos formas de encarar esta rutina de entrenamiento:
- Completar cuatro series de cada ejercicio respetando la cantidad de repeticiones indicada.
- Configurar un cronómetro por 20 minutos y realizar la mayor cantidad posible de vueltas al circuito en ese lapso.
Esta flexibilidad permite ajustar la intensidad, la carga y el volumen según el nivel de cada persona, favoreciendo la progresión y manteniendo el desafío constante dentro de un plan orientado a la salud física.
El enfoque pone el acento en el reclutamiento muscular y la funcionalidad, con ejercicios que trabajan múltiples zonas del cuerpo. De acuerdo con GQ, el circuito incluye:
- High pull con rodillas en el suelo y kettlebell: cuatro series de ocho repeticiones. Activa la cadena posterior y mejora la estabilidad del core.
- Cleans alternos con kettlebell: cuatro series de ocho repeticiones. Aporta coordinación y fuerza explosiva.
- Swing con kettlebell: cuatro series de ocho repeticiones. Refuerza el tren inferior y la zona lumbar.
- Curls: cuatro series de ocho repeticiones. Trabaja bíceps y antebrazos.
- Patadas laterales alternas: cuatro series de ocho repeticiones. Fortalece abductores, glúteos y mejora el equilibrio.
La rutina puede ajustarse en repeticiones, peso o variantes de los ejercicios, lo que la hace accesible tanto para principiantes como para quienes buscan un mayor nivel de exigencia sin descuidar la salud.
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