Entrenamiento de 20 minutos: la rutina efectiva para ganar músculo y salud sin necesidad de ir al gimnasio

La filosofía que está detrás de esta rutina

El circuito desarrollado por Pasque y Esezte se destaca por su capacidad de adaptación, lo que lo convierte en una herramienta ideal para mejorar la salud y el rendimiento físico. Según GQ España, existen dos formas de encarar esta rutina de entrenamiento:

Completar cuatro series de cada ejercicio respetando la cantidad de repeticiones indicada.

Configurar un cronómetro por 20 minutos y realizar la mayor cantidad posible de vueltas al circuito en ese lapso.

Esta flexibilidad permite ajustar la intensidad, la carga y el volumen según el nivel de cada persona, favoreciendo la progresión y manteniendo el desafío constante dentro de un plan orientado a la salud física.

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El enfoque pone el acento en el reclutamiento muscular y la funcionalidad, con ejercicios que trabajan múltiples zonas del cuerpo. De acuerdo con GQ, el circuito incluye:

High pull con rodillas en el suelo y kettlebell : cuatro series de ocho repeticiones. Activa la cadena posterior y mejora la estabilidad del core.

: cuatro series de ocho repeticiones. Activa la cadena posterior y mejora la del core. Cleans alternos con kettlebell : cuatro series de ocho repeticiones. Aporta coordinación y fuerza explosiva .

: cuatro series de ocho repeticiones. Aporta y . Swing con kettlebell : cuatro series de ocho repeticiones. Refuerza el tren inferior y la zona lumbar.

: cuatro series de ocho repeticiones. Refuerza el tren inferior y la zona lumbar. Curls : cuatro series de ocho repeticiones. Trabaja bíceps y antebrazos.

: cuatro series de ocho repeticiones. Trabaja bíceps y antebrazos. Patadas laterales alternas: cuatro series de ocho repeticiones. Fortalece abductores, glúteos y mejora el equilibrio.

La rutina puede ajustarse en repeticiones, peso o variantes de los ejercicios, lo que la hace accesible tanto para principiantes como para quienes buscan un mayor nivel de exigencia sin descuidar la salud.