MinutoUno

Cómo es la rutina perfecta para fortalecer los hombros

Lifestyle

Un plan de salud para fortalecer hombros: el entrenador Aarón Santos propone una rutina con distintos tipos de press.

Cómo es la rutina perfecta para fortalecer los hombros: el consejo para tu salud

Cómo es la rutina perfecta para fortalecer los hombros: el consejo para tu salud

 Pixabay

El hombro, compuesto por las porciones anterior, media y posterior, es uno de los grupos musculares más sensibles dentro del entrenamiento. Por eso, cuidar la salud en cada ejercicio es clave: una mala técnica o el exceso de carga pueden provocar lesiones frecuentes en el manguito rotador y en la articulación.

Mantener una correcta ejecución en los press de hombros resulta fundamental para lograr fuerza y volumen sin poner en riesgo el cuerpo.

Además de su importancia funcional, el hombro cumple un rol clave en la estética muscular. Se destaca incluso más que los pectorales o los bíceps cuando se usa ropa ajustada, y es esencial para conseguir esa clásica espalda en V que buscan quienes entrenan en el gimnasio.

En este contexto, el entrenador Aarón Santos, referente en fitness y salud, propone dos rutinas de entrenamiento con distintos niveles de dificultad. A través de variantes de press, el objetivo es trabajar los hombros de manera completa, segura y efectiva.

Embed - Ejecución press militar con barra

Ejercicios recomendados para hombros

Para mejorar la salud muscular y potenciar el rendimiento, existen distintas variantes de press de hombros que permiten trabajar técnica, control y fuerza de manera progresiva.

Opciones simples para arrancar y perfeccionar la técnica

  • El press militar sentado con respaldo brinda mayor estabilidad y reduce la exigencia del core, ideal para enfocarse en una ejecución correcta.
  • El press alterno con mancuernas permite trabajar un brazo a la vez, lo que mejora la coordinación y ayuda a corregir asimetrías musculares.
  • El press con agarre neutro, con las palmas enfrentadas, resulta más cómodo para la articulación y disminuye el riesgo de molestias, favoreciendo la salud articular.
  • Por su parte, el press Arnold suma una rotación durante el movimiento, ampliando el rango y activando con mayor intensidad el deltoides anterior.

Variantes más exigentes para subir el nivel

  • El press militar de pie con mancuernas requiere mayor control corporal, activando el core y mejorando la estabilidad postural.
  • El press unilateral desafía el equilibrio al trabajar con un solo brazo, fortaleciendo el core lateral y corrigiendo desequilibrios.
  • El Z-press con mancuernas, realizado sentado en el suelo con piernas extendidas, elimina el apoyo lumbar y exige más movilidad y fuerza.
  • Finalmente, el press con tempo lento (por ejemplo, 3-1-2) incrementa el tiempo bajo tensión, lo que mejora el control neuromuscular y optimiza los resultados en términos de salud y entrenamiento.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas