Cómo es la rutina perfecta para fortalecer los hombros
Un plan de salud para fortalecer hombros: el entrenador Aarón Santos propone una rutina con distintos tipos de press.
El hombro, compuesto por las porciones anterior, media y posterior, es uno de los grupos musculares más sensibles dentro del entrenamiento. Por eso, cuidar la salud en cada ejercicio es clave: una mala técnica o el exceso de carga pueden provocar lesiones frecuentes en el manguito rotador y en la articulación.
Mantener una correcta ejecución en los press de hombros resulta fundamental para lograr fuerza y volumen sin poner en riesgo el cuerpo.
Además de su importancia funcional, el hombro cumple un rol clave en la estética muscular. Se destaca incluso más que los pectorales o los bíceps cuando se usa ropa ajustada, y es esencial para conseguir esa clásica espalda en V que buscan quienes entrenan en el gimnasio.
En este contexto, el entrenador Aarón Santos, referente en fitness y salud, propone dos rutinas de entrenamiento con distintos niveles de dificultad. A través de variantes de press, el objetivo es trabajar los hombros de manera completa, segura y efectiva.
Ejercicios recomendados para hombros
Para mejorar la salud muscular y potenciar el rendimiento, existen distintas variantes de press de hombros que permiten trabajar técnica, control y fuerza de manera progresiva.
Opciones simples para arrancar y perfeccionar la técnica
- El press militar sentado con respaldo brinda mayor estabilidad y reduce la exigencia del core, ideal para enfocarse en una ejecución correcta.
- El press alterno con mancuernas permite trabajar un brazo a la vez, lo que mejora la coordinación y ayuda a corregir asimetrías musculares.
- El press con agarre neutro, con las palmas enfrentadas, resulta más cómodo para la articulación y disminuye el riesgo de molestias, favoreciendo la salud articular.
- Por su parte, el press Arnold suma una rotación durante el movimiento, ampliando el rango y activando con mayor intensidad el deltoides anterior.
Variantes más exigentes para subir el nivel
- El press militar de pie con mancuernas requiere mayor control corporal, activando el core y mejorando la estabilidad postural.
- El press unilateral desafía el equilibrio al trabajar con un solo brazo, fortaleciendo el core lateral y corrigiendo desequilibrios.
- El Z-press con mancuernas, realizado sentado en el suelo con piernas extendidas, elimina el apoyo lumbar y exige más movilidad y fuerza.
- Finalmente, el press con tempo lento (por ejemplo, 3-1-2) incrementa el tiempo bajo tensión, lo que mejora el control neuromuscular y optimiza los resultados en términos de salud y entrenamiento.
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