Cuáles son los destinos argentinos que son los más lindos del mundo
Dos pueblos argentinos fueron reconocidos a nivel mundial por su belleza natural, su cultura y su forma de preservar tradiciones.
Argentina volvió a destacarse en el mundo del turismo con dos destinos que fueron elegidos entre los más lindos del planeta. Se trata de un pueblo en Jujuy, y otro Corrientes, reconocidos en una iniciativa internacional que premia a los mejores pueblos rurales.
Este reconocimiento valora no solo la belleza natural, sino también la identidad cultural, las tradiciones y el turismo sostenible. Ambos destinos lograron sobresalir entre cientos de candidatos de distintos países gracias a su propuesta auténtica y su conexión con la naturaleza.
Qué se puede hacer en Maimará
Ubicado en plena Quebrada de Humahuaca, Maimará es uno de los pueblos más pintorescos del norte argentino. Su principal atractivo es la Paleta del Pintor, una formación montañosa con colores únicos que cambia según la luz del día.
Entre las principales actividades se destacan:
- Recorrer la Paleta del Pintor y sacar fotos panorámicas
- Visitar ferias locales con productos regionales
- Explorar los alrededores como Tilcara y Purmamarca
- Disfrutar de la gastronomía típica del norte argentino
Además, el pueblo combina tradiciones ancestrales con paisajes imponentes, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan cultura y naturaleza en un mismo lugar.
Qué se puede hacer en Colonia Carlos Pellegrini
En el corazón de Corrientes, Colonia Carlos Pellegrini es la puerta de entrada a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más grandes de Argentina y un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Entre las experiencias más destacadas están:
- Realizar safaris fotográficos para ver carpinchos, yacarés y aves
- Navegar en lancha o kayak por la Laguna Iberá
- Hacer caminatas guiadas por senderos naturales
- Disfrutar de atardeceres únicos en plena naturaleza
Este destino se consolidó como uno de los principales puntos del turismo ecológico en el país, ideal para desconectar y vivir una experiencia inmersiva en la biodiversidad argentina.
Ambos lugares reflejan lo mejor del turismo argentino: paisajes impactantes, cultura viva y experiencias auténticas que hoy los posicionan entre los más lindos del mundo.
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