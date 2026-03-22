Cuáles son los destinos argentinos que son los más lindos del mundo

Qué se puede hacer en Colonia Carlos Pellegrini

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En el corazón de Corrientes, Colonia Carlos Pellegrini es la puerta de entrada a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más grandes de Argentina y un paraíso para los amantes de la naturaleza.

Entre las experiencias más destacadas están:

Realizar safaris fotográficos para ver carpinchos, yacarés y aves

Navegar en lancha o kayak por la Laguna Iberá

Hacer caminatas guiadas por senderos naturales

Disfrutar de atardeceres únicos en plena naturaleza

Este destino se consolidó como uno de los principales puntos del turismo ecológico en el país, ideal para desconectar y vivir una experiencia inmersiva en la biodiversidad argentina.

Ambos lugares reflejan lo mejor del turismo argentino: paisajes impactantes, cultura viva y experiencias auténticas que hoy los posicionan entre los más lindos del mundo.