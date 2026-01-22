Cuáles son los ejercicios para fortalecer hombros y no encorvar la espalda
Los especialistas recomiendan realizar estos ejercicios durante 15 minutos para obtener los resultados deseados. Los detalles en la nota.
Mantenerse activo de manera constante es esencial para cuidar la salud. La práctica regular de actividad física no solo fortalece los músculos y huesos, sino que también contribuye a prevenir enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes o afecciones cardíacas reforzando el sistema inmunológico.
Dentro de los entrenamientos más recomendados se encuentran los ejercicios de fuerza, que ayudan a tonificar el cuerpo, mejorar la postura y acelerar el metabolismo. Para maximizar sus beneficios, es clave acompañarlos con una dieta balanceada y un adecuado descanso, logrando así un enfoque integral para el bienestar físico.
Los mejores ejercicios para hombros
Los expertos sugieren dedicar alrededor de 15 minutos de cada entrenamiento, aprovechando elementos que suelen estar en casa, como mancuernas o bandas elásticas. Estos son los movimientos ideales para tonificar y reforzar los hombros:
- Fly lateral con mancuernas: trabaja los deltoides traseros y la parte superior de la espalda; se puede hacer con ambos brazos a la vez o uno por vez. También exige al core para mantener la postura correcta.
- Remo inclinado sentado: enfocado en deltoides posteriores y espalda alta, se puede realizar con pesos livianos o más pesados según nivel.
- Remo renegado: combina fuerza y estabilidad, activando hombros traseros y varios músculos del cuerpo; ideal para un entrenamiento completo.
- Press Arnold sentado: fortalece deltoides, trapecios y espalda, permitiendo progresar en carga con el tiempo.
- Remo de pie o erguido: trabaja hombros y trapecios, manteniendo tensión constante para mejores resultados.
- Band pull-apart: enfocado en deltoides posteriores y escápulas, ayuda a mejorar postura y fuerza de la espalda alta; se realiza abriendo la banda con los brazos extendidos.
- Elevación lateral con banda: intensifica el esfuerzo en la última fase del movimiento y potencia el trabajo en los hombros.
- Plancha Superman con banda: activa deltoides traseros y músculos estabilizadores de todo el cuerpo; se puede hacer en cualquier lugar, fortaleciendo postura y control corporal.
