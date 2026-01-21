Los ejercicios para recuperar la cintura en muy pocos minutos

Es clave aclarar que no es un sistema para bajar de peso. El método Fukutsudzi apunta a una redistribución visual del abdomen, producto de una mejor postura corporal. En esa línea, el entrenador Mallory Creveling explicó en Health que no existen atajos mágicos, pero que esta técnica puede ayudar a contrarrestar el pliegue pélvico hacia adelante, generando una apariencia de cintura más angosta.

Para practicarlo correctamente, hay que recostarse boca arriba sobre una toalla enrollada, colocada debajo de la espalda baja. Las piernas van estiradas, con los pies juntos y los brazos extendidos por encima de la cabeza. La posición se mantiene durante cinco minutos diarios, buscando alinear columna, pelvis, costillas y caderas. El resultado es un efecto visual inmediato, ideal para sumar a una rutina integral de salud.