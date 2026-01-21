Los ejercicios para recuperar la cintura en muy pocos minutos
En el mundo de la salud, este ejercicio poco conocido vuelve a escena y promete ayudar a afinar la cintura en minutos: cómo se hace y por qué da resultados.
En materia de salud, especialistas destacan que el tamaño de la cintura es un indicador clave del riesgo cardíaco. El Dr. Osama Hamdy, vinculado a Harvard, señala que este parámetro resulta más preciso que el índice de masa corporal. Por eso, achicar el perímetro abdominal se volvió un objetivo central.
La actividad física cumple un rol fundamental y, en ese camino, reaparece un ejercicio poco conocido que promete resultados en apenas cinco minutos diarios: el método Fukutsudzi, una técnica simple que vuelve a ganar protagonismo.
El ejercicio para una cintura más definida
Dentro del universo de la salud, el método Fukutsudzi se volvió un fenómeno curioso. Se trata de una técnica japonesa creada por el Dr. Toshiki Fukutsudzi que, en sus inicios, fue pensada para mejorar la postura y aliviar dolores de espalda. Con el tiempo, su creador le sumó un beneficio extra que llamó la atención global: ayudar a recuperar la cintura sin rutinas intensas ni esfuerzo físico extremo.
La propuesta es tan simple como tentadora. Solo se necesita una toalla, cinco minutos por día y acompañar con una alimentación equilibrada. Nada de máquinas, pesas ni transpiración épica. En términos de salud postural, el objetivo principal es corregir la alineación de la espalda, especialmente en la zona lumbar, y favorecer una mejor posición de la pelvis.
Este método explotó en popularidad en 2020, cuando una usuaria de TikTok mostró el ejercicio y aseguró resultados visibles en pocos días. El video se viralizó y convirtió a la técnica en tendencia, sobre todo entre quienes buscaban una solución rápida para mejorar el abdomen sin entrenamientos exigentes.
Es clave aclarar que no es un sistema para bajar de peso. El método Fukutsudzi apunta a una redistribución visual del abdomen, producto de una mejor postura corporal. En esa línea, el entrenador Mallory Creveling explicó en Health que no existen atajos mágicos, pero que esta técnica puede ayudar a contrarrestar el pliegue pélvico hacia adelante, generando una apariencia de cintura más angosta.
Para practicarlo correctamente, hay que recostarse boca arriba sobre una toalla enrollada, colocada debajo de la espalda baja. Las piernas van estiradas, con los pies juntos y los brazos extendidos por encima de la cabeza. La posición se mantiene durante cinco minutos diarios, buscando alinear columna, pelvis, costillas y caderas. El resultado es un efecto visual inmediato, ideal para sumar a una rutina integral de salud.
