Alerta de la NASA: detectan una anomalía misteriosa en la Antártida

La científica Stephanie Wissel, de la Universidad Estatal de Pensilvania, aseguró que la señal “no se corresponde con lo esperado” y que probablemente estemos ante partículas desconocidas o nuevas formas de materia.

Buscan explicar qué es la anomalía

Con el fin de resolver el enigma, los investigadores trabajan en un dispositivo de mayor precisión: la Carga Útil para Observaciones de Energía Ultraalta (PUEO). Este nuevo instrumento, más grande y sofisticado que ANITA, permitirá un análisis más profundo de las señales en el hielo antártico.

El desarrollo está a cargo de la Universidad Estatal de Pensilvania, con apoyo de equipos internacionales. La expectativa es que este avance pueda confirmar si realmente se trata de un fenómeno inédito, vinculado a partículas nuevas, o si existe otra explicación aún no contemplada.