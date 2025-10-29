Cuándo es el mejor día y horario para comprar pasajes de avión y a buenos precios
Planificar las vacaciones con antelación es clave para evitar gastos desmedidos que golpean el bolsillo. Conocé todos los detalles en la nota.
A la hora de organizar unas vacaciones, cada detalle es fundamental para que la experiencia sea inolvidable. Desde el destino elegido hasta la forma de llegar, todo influye en el disfrute del viaje. Entre tantas decisiones antes de comenzar la travesía, el traslado ocupa un lugar clave: algunos optan por llegar vía terrestre, mientras que muchos se inclinan por los aviones.
Aunque muchos sueñan con volar, los precios de los pasajes aéreos suelen ser un obstáculo. Aun así, existen estrategias que permiten conseguir tarifas más económicas, aunque es fundamental elegir bien el momento de la compra y planificar con anticipación, dos factores que pueden golpear el bolsillo sino se contemplan.
Con cuánta anticipación hay que reservar
La anticipación es una gran aliada a la hora de conseguir buenos precios en pasajes aéreos. Los especialistas recomiendan no esperar al último momento: lo ideal es realizar la compra entre seis y ocho semanas antes de la fecha del viaje. Postergar la reserva puede incrementar el costo hasta en un 25%.
Hoy en día, herramientas como KAYAK y Skyscanner simplifican este proceso al incorporar sistemas de inteligencia artificial que analizan tendencias de precios y alertan a los usuarios sobre el momento más conveniente para comprar. Incluso, ofrecen fechas alternativas para quienes pueden ajustar su itinerario.
También el día y la hora influyen: los domingos suelen ser los más caros por la alta demanda, mientras que adquirir los pasajes de noche o de madrugada puede generar ahorros de hasta un 15%.
De esta manera, planificar con tiempo no solo alivia el bolsillo, sino que permite organizar el viaje con calma, asegurando una experiencia placentera desde el primer paso.
