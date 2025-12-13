De qué color es la bombacha que se regala en Nochebuena y Navidad para atraer buena suerte

La ropa interior, algo más que una prenda

Con el tiempo, esa creencia se fue trasladando a la ropa interior, una prenda que está en contacto directo con el cuerpo y que, simbólicamente, funciona como una especie de amuleto personal. Usar algo rojo debajo de la ropa empezó a verse como una forma simple pero poderosa de atraer cosas buenas, especialmente en lo relacionado con el amor y los vínculos.

Cómo llegó esta costumbre a nuestro país

La tradición se hizo popular primero en países como España e Italia, donde se la asoció con el Año Nuevo y los deseos de prosperidad. Con la llegada de inmigrantes europeos, la costumbre cruzó el océano y se instaló en América Latina, adaptándose a las celebraciones locales y sumándose también a la Navidad y la Nochebuena.