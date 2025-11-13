Bodegón en Buenos Aires: el lugar que enamora con sus comidas y no hace caso a los maridajes
Ubicado en el clásico barrio de Villa Crespo, este recinto destaca por su amplia y exquisita carta, compuesta por una gran selección de vinos. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires son pieza esencial en el turismo de la ciudad. En ellos, los turistas encontrarán sitios perfectos para disfrutar de una gran velada acompañada por platos exquisitos y ambientes cálidos. Además, sus sabores tradicionales y amplio abanico de preparaciones cautivarán el paladar de hasta los más exigentes.
Entre los rincones que más destacan se encuentra Madre Rojas, un restaurante ubicado en el corazón de Villa Crespo. Este clásico del barrio ofrece recetas preparadas con productos frescos, junto a una valorada y amplia carta de vinos que realza la experiencia.
Las especialidades de Madre Rojas
Uno de los aspectos que más elogian quienes visitan Madre Rojas es la creatividad de su propuesta gastronómica. El restaurante combina recetas tradicionales con un toque moderno, obteniendo como resultado preparaciones innovadores y atractivas. Estas son las especialidades de este recinto porteño:
- Croquetas de wagyú
- Chinchulines con lima
- Terrina de morcilla con hinojo y puré de manzanas
- Picaña
- Ojo de bife madurado
- Asado de centro
- Cuadril
- Wagyú argentino
- Puré
- Papas rústicas
- Ensaladas de estación
- Vegetales grillados
- Panqueques con dulce de leche tandilense
- Quesos con dulces artesanales
- Arroz con leche brûlée
Dónde queda Madre Rojas
Este bodegón está ubicado en la esquina de Rojas y Malabia, en pleno Villa Crespo. Al igual que los clásicos restaurantes porteños, en el interior de Madre Rojas predominan los manteles blancos y el ambiente familiar.
Por otro lado, el local permanece abierto todos los días: de lunes a viernes por la noche y los fines de semana también al mediodía, ideal para disfrutar tanto de una cena como de un almuerzo en familia.
Cómo llegar a Madre Rojas
Llegar hasta Madre Rojas resulta muy sencillo gracias a su ubicación estratégica. La zona cuenta con múltiples opciones de transporte público que facilitan el acceso desde distintos barrios porteños.
Se puede llegar en subte, tomando la línea A hasta Primera Junta o la línea B hasta Malabia. También circulan por la zona varias líneas de colectivo, como la 106, 146, 172 y 84, con paradas a metros de este bodegón.
