Bodegón en Buenos Aires: el lugar que enamora con sus comidas y no hace caso a los maridajes

Cómo llegar a Madre Rojas

Madre Rojas 4.jpg Este sitio se encuentra justo en la esquina de Rojas y Malabia

Llegar hasta Madre Rojas resulta muy sencillo gracias a su ubicación estratégica. La zona cuenta con múltiples opciones de transporte público que facilitan el acceso desde distintos barrios porteños.

Se puede llegar en subte, tomando la línea A hasta Primera Junta o la línea B hasta Malabia. También circulan por la zona varias líneas de colectivo, como la 106, 146, 172 y 84, con paradas a metros de este bodegón.