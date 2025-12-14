Descubrí Brasil en 2026: el pueblo influenciado por colonos alemanes, montañas y artesanías
A pocos kilómetros de Porto Alegre, este destino sudamericano destaca por su clima templado y sus fiestas atrapantes. Los detalles en la nota.
Sudamérica no para sorprender con sus atrapantes y exóticos destinos para vacacionar. Para quienes buscan combinar descanso y aventura, países como Brasil, Argentina y Uruguay ofrecen rincones ideales para despejar la mente y recuperar energía para encarar el 2026 renovado.
Si bien el abanico de opciones es amplio, Gramado, cerca de Porto Alegre, se presenta como un sitio que combina calma y encanto. Allí, los visitantes no solo disfrutar del clima templado que acompaña durante todo el año, sino también de sus eventos y festivales que le aportan color al pueblo.
Qué se puede hacer en Gramado
Gramado es un destino que ofrece atracciones y opciones para todos los gustos. Sus calles y construcciones se asemejan al viejo continente. Sin embargo, una de las actividades más elegidas es visitar el Lago Negro, perfecto para paseos en bote o apreciar el paisaje.
La Plaza de las Etnias presenta las tradiciones de los diferentes grupos que dieron forma a la región, mientras que la famosa Rua Torta sorprende con su diseño ondulado y su entorno lleno de tiendas, cafés y artesanías locales.
Si bien en diciembre el pueblo se transforma con su aire navideño, durante el invierno, Gramado se vuelve ideal para disfrutar de chocolates caseros, fondue y platos típicos que combinan sabores europeos con toques brasileños.
Dónde queda Gramado
Este destino se ubica en el sur de Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, a pocos kilómetros de Porto Alegre. Rodeado de montañas y bosques, combina paisajes naturales con la calidez de sus habitantes, motivo por el cual es uno de los sitios más elegidos por los turistas para vacacionar.
Cómo llegar a Gramado
La forma más práctica de llegar a Gramado es desde Porto Alegre, que se encuentra a unos 120 kilómetros. El viaje dura dos horas y se puede hacer en auto o en autobús.
Además, para quienes prefieren comodidad, existen paquetes turísticos que incluyen transporte, alojamiento y recorridos guiados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario