Descubrí Brasil en 2026: el pueblo influenciado por colonos alemanes, montañas y artesanías

Dónde queda Gramado

Este destino se ubica en el sur de Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, a pocos kilómetros de Porto Alegre. Rodeado de montañas y bosques, combina paisajes naturales con la calidez de sus habitantes, motivo por el cual es uno de los sitios más elegidos por los turistas para vacacionar.

Cómo llegar a Gramado

La forma más práctica de llegar a Gramado es desde Porto Alegre, que se encuentra a unos 120 kilómetros. El viaje dura dos horas y se puede hacer en auto o en autobús.

Además, para quienes prefieren comodidad, existen paquetes turísticos que incluyen transporte, alojamiento y recorridos guiados.