Verano 2026: cómo les conviene pagar a los argentinos que vayan de vacaciones a Brasil

La masividad del turismo argentino hacia Brasil explica por qué este tipo de soluciones de pago ganan terreno. En 2024 viajaron a Brasil 1.953.548 argentinos, consolidando al país vecino como el destino internacional preferido por los viajeros locales. En los primeros diez meses de 2025 la cifra trepó a casi 3 millones de turistas argentinos, un crecimiento interanual superior al 85%.

La verdadera ventaja: no es la tecnología, es el tipo de cambio

La gran diferencia no está en el QR ni en la tecnología, sino en el tipo de cambio que aplican estas plataformas. Cuando un turista paga con tarjeta argentina en Brasil, el consumo cae bajo el régimen del dólar tarjeta, que trepa a $1.915,50 debido a la suma de impuestos (30% PAIS + 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales).

En cambio, cuando se paga con Pix desde una app argentina que convierte pesos a cripto o a reales mediante mercado financiero, que en las últimas semanas rondó los $1.500 (la diferencia supera los 400 pesos por dólar). El impacto es inmediato en cualquier gasto diario pueden costar entre un 20% y 30% menos respecto del pago con tarjeta.

Otra de las ventajas para los turistas:

No hace falta buscar casas de cambio.

Se evitan cajeros y límites de extracción.

Las operaciones son instantáneas y muy seguras.

El comercio recibe reales, pero el turista paga en pesos.

El usuario controla la conversión y evita sorpresas en el resumen de la tarjeta.

Distintas plataformas permiten pagar con Pix usando pesos argentinos como Belo, Fiwind, Cocos, Prex, Lemon, Mercado Pago, Brubank, Binance Pay y Bybit Pay.

Cómo pagar con Pix en Brasil

Elegí una billetera compatible con Pix: cargás pesos o criptomonedas (según la plataforma).

En Brasil, seleccioná pago con Pix: el comercio mostrará un QR o te dará su chave Pix (mail, teléfono o clave alfanumérica).

Escaneá o ingresá la clave: la app te muestra el total en reales, el tipo de cambio aplicado y el monto equivalente en pesos.

Confirmá: el pago se acredita en segundos y queda registrado como cualquier operación local.

Es prácticamente lo mismo que pagar un QR en Argentina, solo que del otro lado se acreditan reales.