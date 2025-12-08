Descubrí Brasil: el destino con naturaleza y calidez humana, ideal para descansar y hacer muchas cosas

La gastronomía completa la experiencia. Gramado es reconocida como la capital del chocolate artesanal, con locales donde se pueden probar recetas inspiradas en la tradición suiza y elaboradas con técnicas que se mantienen desde hace décadas.

Dónde queda Gramado

Gramado es uno de los destinos más visitados de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Está a unos 100 kilómetros de Porto Alegre y comparte límites con Caxias do Sul, Três Coroas, Canela, Nova Petrópolis y Santa Maria do Herval, formando una zona muy elegida dentro del mapa turístico regional.

Cómo llegar a Gramado

Para llegar a Gramado, lo más práctico es salir desde Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul. El recorrido se hace por la BR-116 hacia el norte y luego por la RS-235, conocida como la Ruta Romántica. Son cerca de 120 kilómetros que suelen completarse en unas dos horas en auto, en un camino muy accesible y lleno de paisajes atractivos.