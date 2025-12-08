Descubrí Brasil: el destino con naturaleza y calidez humana, ideal para descansar y hacer muchas cosas
Este rincón del sur de Brasil ofrece una experiencia que mezcla turismo, sabores locales y paisajes naturales en un combo perfecto para escaparse un rato.
Brasil sigue siendo uno de los destinos favoritos de los argentinos. La cercanía, el tipo de cambio y sus paisajes imponentes lo convierten en un clásico del turismo regional. Si bien las playas, la movida cultural y la gastronomía se llevan todas las miradas, el país vecino guarda propuestas menos conocidas que sorprenden por su encanto.
A menos de dos horas de Porto Alegre, uno de los puntos más visitados de Brasil, aparece una ciudad ideal para todas las edades, con actividades poco comunes y un clima mucho más relajado que los destinos masivos.
Se trata de Gramado, un rincón apodado la pequeña Suiza brasileña. Su impronta europea se nota en la arquitectura, los sabores locales y la cantidad de parques temáticos que la vuelven uno de los planes más entretenidos lejos del mar.
Qué se puede hacer en Gramado
Gramado se convirtió en uno de esos rincones de Brasil que sorprenden incluso a quienes ya recorrieron gran parte del país. Para quienes disfrutan del aire libre, la ciudad es un paraíso: sierras verdes, valles amplios, arroyos transparentes y bosques que parecen sacados de una postal. Las hortensias, sello indiscutido de la zona, brotan en cada esquina y le dan un toque de color único.
Lejos del ritmo acelerado de los destinos más populares, Gramado se destaca por sus calles tranquilas, limpias y rodeadas de construcciones con estética europea, lo que refuerza su apodo de pequeña Suiza brasileña. Esa identidad particular la vuelve un destino distinto dentro del mapa del turismo del país vecino. Sus parques temáticos también son un imán para visitantes de todas las edades. Garden Park ofrece senderos inmersos en la naturaleza y hasta una selva oculta, mientras que Snowland permite jugar con nieve real en cualquier época del año.
La gastronomía completa la experiencia. Gramado es reconocida como la capital del chocolate artesanal, con locales donde se pueden probar recetas inspiradas en la tradición suiza y elaboradas con técnicas que se mantienen desde hace décadas.
Dónde queda Gramado
Gramado es uno de los destinos más visitados de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Está a unos 100 kilómetros de Porto Alegre y comparte límites con Caxias do Sul, Três Coroas, Canela, Nova Petrópolis y Santa Maria do Herval, formando una zona muy elegida dentro del mapa turístico regional.
Cómo llegar a Gramado
Para llegar a Gramado, lo más práctico es salir desde Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul. El recorrido se hace por la BR-116 hacia el norte y luego por la RS-235, conocida como la Ruta Romántica. Son cerca de 120 kilómetros que suelen completarse en unas dos horas en auto, en un camino muy accesible y lleno de paisajes atractivos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario