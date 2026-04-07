Descubrí Brasil: el destino económico para visitar en cualquier momento del año
Es un sitio perfecto para practicar kitesurf y windsurf en cualquier época del año. Además, se ubica en el estado de Rio Grande do Norte, a 100 kilómetros de Natal. Descubrí cómo llegar y qué hacer.
Ubicado en el estado de Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso se presenta como un destino perfecto para vacacionar sin golpear el bolsillo y disfrutar del contacto directo con la naturaleza. Sus playas abiertas y la posibilidad de realizar distintas actividades acuáticas en cualquier momento del año lo convierten en un punto de referencia en Sudamérica.
Elegir un lugar para descansar puede ser un desafío, ya que los turistas buscan tanto relajarse como vivir experiencias únicas. Este rincón brasileño logra ese equilibrio: tranquilidad, clima cálido y un ambiente ideal para disfrutar con la familia, lejos del bullicio de las grandes ciudades.
Qué se puede hacer en São Miguel do Gostoso
En São Miguel do Gostoso, los amantes de la aventura pueden aprovechar los vientos constantes para practicar deportes como kitesurf y windsurf, mientras que quienes disfrutan de paseos tranquilos pueden recorrer la costa en paddleboard o navegar en pequeñas embarcaciones.
El mar cristalino invita también al snorkel y al buceo, mostrando arrecifes, peces de colores y paisajes submarinos únicos. Al anochecer, los bares y restaurantes locales se llenan de música, gastronomía típica y un ambiente relajado, perfecto para empaparse de la cultura local.
Dónde queda São Miguel do Gostoso
Este sitio se ubica en la costa noreste de Brasil, dentro del estado de Rio Grande do Norte. Su cercanía a Natal, a apenas alrededor de 100 kilómetros, hace que sea muy accesible para turistas que llegan desde distintos países de Sudamérica.
Cómo llegar a São Miguel do Gostoso
La forma más práctica de llegar a São Miguel do Gostoso es aterrizar en Natal, que se encuentra a unos 100 kilómetros de distancia. Desde allí, se puede continuar el viaje en auto de alquiler, transporte privado o taxi, con un trayecto que dura alrededor de una hora y media.
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