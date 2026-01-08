El destino en Brasil con mar tranquilo, paisajes únicos y mucha tranquilidad

El destino se encuentra a unos 300 kilómetros de Fortaleza y cuenta con opciones de transporte aéreo, lo que permite llegar de forma ágil y rápida tanto desde otras ciudades brasileñas como desde el exterior.

Cómo llegar a Jericoacoara

La manera más común de llegar a Jericoacoara es volando a Fortaleza y luego tomar un vuelo breve hacia el aeropuerto más próximo al pueblo. Para quienes optan por el transporte terrestre, tienen la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas que parten desde Ceará y recorren tramos de carretera y caminos de arena durante varias horas.