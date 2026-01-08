El destino en Brasil con mar tranquilo, paisajes únicos y mucha tranquilidad
Sus dunas y aguas turquesas hacen de cada viaje una experiencia atrapante. Se ubica dentro del estado de Ceará. Los detalles en la nota.
Brasil, desde hace algunos largos años, no solo cautiva por sus grandes epicentros como Río de Janeiro o Florianópolis, sino también por sus paisajes naturales únicos, donde la fauna y las extensas playas se roban todas las miradas. Entre playas, dunas y reservas, este territorio ofrece diferentes alternativas accesibles para descansar durante las vacaciones.
Entre estos destinos se destaca Jericoacoara, en Ceará: un antiguo pueblo de pescadores rodeado de dunas doradas, lagunas cristalinas y caminos de arena que invitan a sumergirse por completo. En la actualidad, este lugar se consolida como un refugio ideal para quienes buscan desconectarse y vivir experiencias auténticas en contacto directo con la naturaleza.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
Jericoacoara ofrece opciones para todos los tipos de viajeros. Quienes buscan tranquilidad pueden relajarse sobre su arena blanca o dar paseos a la orilla del mar, mientras que los más aventureros tienen la posibilidad de explorar el lugar en buggy o cuatriciclo, atravesando dunas y llegando a lagunas de aguas transparentes.
Entre las actividades más atractivas aparece el deslizamiento por las dunas con tablas, explorar Lagoa do Paraíso o sumergirse en el Buraco Azul. Al caer la tarde, el pueblo se transforma: los bares frente al mar se llenan de música y ambiente festivo, creando un espacio ideal para disfrutar con amigos o en familia.
Dónde queda Jericoacoara
Este destino está situado en el nordeste de Brasil, dentro del estado de Ceará, una zona famosa por sus paisajes impresionantes y su clima cálido durante todo el año.
El destino se encuentra a unos 300 kilómetros de Fortaleza y cuenta con opciones de transporte aéreo, lo que permite llegar de forma ágil y rápida tanto desde otras ciudades brasileñas como desde el exterior.
Cómo llegar a Jericoacoara
La manera más común de llegar a Jericoacoara es volando a Fortaleza y luego tomar un vuelo breve hacia el aeropuerto más próximo al pueblo. Para quienes optan por el transporte terrestre, tienen la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas que parten desde Ceará y recorren tramos de carretera y caminos de arena durante varias horas.
