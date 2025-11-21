Descubrí Mendoza en 2026: el pueblo para los amantes de la montaña que está rodeado de paisajes hermosos

Dónde queda Uspallata

Este atrapante sitio se encuentra en la provincia de Mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes y a unos 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, sobre la Ruta Nacional 7. El último censo de 2022 arrojó que en total son 3.600 personas las que viven en Uspallata, siendo ideal para quienes buscan escapar del bullicio de las ciudades y disfrutar de la naturaleza.