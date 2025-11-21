Descubrí Mendoza en 2026: el pueblo para los amantes de la montaña que está rodeado de paisajes hermosos
Ubicada en el departamento de Las Heras, esta pequeña localidad argentina tiene una población que ronda los 3.600 habitantes. Los detalles en la nota.
Sudamérica, en cada receso por vacaciones, se presenta como la opción ideal para los turistas. Con un amplio abanico de atracciones, este territorio dispone de una variedad de lugares que conquistan el corazón de los viajeros. Desde las paradisiacas playas de Brasil hasta las atrapantes montañas mendocinas, cada sitio esta cargado de historia, cultura y calidez.
Uno de los países más visitados durante el último tiempo es Argentina, ya que contiene atracciones para todos los gustos. Provincias como Mendoza, Río Negro, Buenos Aires o Misiones deleitan a los viajeros con sus imponentes vistas y gastronomía, haciendo de cada viaje una experiencia inolvidable.
Qué se puede hacer en Uspallata
Uspallata es perfecto para combinar aventura y tranquilidad. Se puede recorrer a pie o a caballo por sus senderos montañosos, explorar su feria de artesanías, probar la gastronomía local y descansar en cabañas ambientadas para los turistas.
Durante el invierno, se recomienda usar cadenas en los neumáticos para mayor seguridad. Además, el pueblo sirve como punto de partida hacia Mendoza, Chile, la Reserva Natural Villavicencio o San Juan, conectando con paisajes impactantes de la Cordillera de los Andes.
Dónde queda Uspallata
Este atrapante sitio se encuentra en la provincia de Mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes y a unos 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, sobre la Ruta Nacional 7. El último censo de 2022 arrojó que en total son 3.600 personas las que viven en Uspallata, siendo ideal para quienes buscan escapar del bullicio de las ciudades y disfrutar de la naturaleza.
Cómo llegar a Uspallata
Desde Mendoza, la Ruta Nacional 7 conecta de manera sencilla el pueblo en alrededor de una hora y media, atravesando montañas y valles. También es posible acceder desde localidades cercanas o desde Chile, cruzando por el Paso Internacional Los Libertadores y siguiendo la misma ruta hacia el corazón de la Cordillera de los Andes.
