Descubrí Jujuy en 2026: el destino de la Puna con una rica cultura ancestral e impresionantes paisajes
Entre montañas rojizas, tradiciones milenarias y postales únicas, la provincia ofrece un destino ideal para quienes buscan naturaleza extrema.
Lejos de los circuitos turísticos clásicos y rodeado de un silencio que solo se interrumpe con el viento de altura, este rincón jujeño se destaca por su suelo color terracota, montañas que parecen pintadas a mano y un ambiente que recuerda a los escenarios más increíbles del cine de ciencia ficción. Es un viaje distinto, perfecto para aventureros, fotógrafos y amantes de los lugares remotos.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
El principal atractivo de este pequeño poblado del norte jujeño es su paisaje irreal. Los tonos ladrillo, rojizos y terracota dominan el horizonte y generan la sensación de estar caminando sobre el planeta Marte. Las montañas erosionadas, sus formas caprichosas y el contraste con el cielo diáfano convierten cada paso en una postal inolvidable.
Muy cerca se encuentra uno de los puntos más impactantes de la región: el Valle de la Luna de Cusi Cusi, una formación geológica multicolor que mezcla verdes, grises, naranjas, rosados y rojos. El sector es ideal para realizar caminatas, contemplar el atardecer y tomar fotografías únicas gracias a la similitud del terreno con el paisaje lunar.
A pocos kilómetros también se puede visitar Pajchela, una cascada de 30 metros que aparece como un oasis en medio del clima árido puneño. En verano ofrece un momento de frescura inesperado, mientras que en invierno se congela por completo, creando una escena completamente distinta y fascinante.
Dónde queda Cusi Cusi
Cusi Cusi está ubicado en el noroeste de Jujuy, muy cerca del límite con Bolivia y a unos 100 kilómetros de La Quiaca, uno de los puntos más extremos del país. Este pequeño pueblo, que alberga alrededor de 300 habitantes, está conformado por apenas dos calles, una plaza y una antigua iglesia que sigue siendo parte central de la vida comunitaria.
Su nombre original fue Puca Ukúqai, que en quechua significa “Valle Colorado”, en referencia a los tonos intensos que se aprecian en los cerros que lo rodean. La combinación de historia ancestral, tradiciones vivas y un escenario natural inigualable lo convierte en una auténtica joya escondida de la Puna argentina.
Cómo llegar a Cusi Cusi
Para llegar desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte y luego continuar por la Ruta Nacional 40, uno de los trazados más emblemáticos del país. Son aproximadamente 350 kilómetros que se recorren en unas seis horas y media en vehículo particular.
El viaje es una experiencia en sí misma: quebradas, valles de colores, silencios interminables y paisajes cambiantes acompañan todo el trayecto. A medida que se asciende hacia la Puna, el entorno se vuelve más árido, más rojo y más impactante, preparando al viajero para la inmensidad que encontrará al llegar a este destino único de Jujuy.
