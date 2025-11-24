Descubrí Jujuy en 2026: el destino de la Puna con una rica cultura ancestral e impresionantes paisajes

Su nombre original fue Puca Ukúqai, que en quechua significa “Valle Colorado”, en referencia a los tonos intensos que se aprecian en los cerros que lo rodean. La combinación de historia ancestral, tradiciones vivas y un escenario natural inigualable lo convierte en una auténtica joya escondida de la Puna argentina.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Para llegar desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte y luego continuar por la Ruta Nacional 40, uno de los trazados más emblemáticos del país. Son aproximadamente 350 kilómetros que se recorren en unas seis horas y media en vehículo particular.

El viaje es una experiencia en sí misma: quebradas, valles de colores, silencios interminables y paisajes cambiantes acompañan todo el trayecto. A medida que se asciende hacia la Puna, el entorno se vuelve más árido, más rojo y más impactante, preparando al viajero para la inmensidad que encontrará al llegar a este destino único de Jujuy.