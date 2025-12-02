Escapadas en Buenos Aires: el pueblo ganadero con pocos habitantes y varios sitios históricos

Otros establecimientos para admirar son la Estación de trenes, símbolo de la mejor etapa del pueblo, el Teatro Italiano, el Puente Ferroviario Peatonal y el Monte de Nardi. Pero lo más atractivo sucede durante septiembre y es la Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal. El evento reúne a 8000 personas al año y se realiza desde el 2017. También hay puestos de artesanos y de venta de comida y bebida. Se realiza durante dos días en que los visitantes podrán encontrar los mejores alfajores de la zona y en el cierre se elegirá un ganador.