Escapadas en Buenos Aires: el pueblo ganadero con pocos habitantes y varios sitios históricos
Una buena opción para un fin de semana, o para períodos cortos de vacaciones con costumbres y construcciones simples que parecen tenerlo ubicado en otro tiempo.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares en la cercanía de Buenos Aires para hacerse una escapada y así desapegarse de los problemas laborales. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales, zonas costeras o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Uno de ellos es Rawson, una localidad de apenas 2500 habitantes que se encuentra en el partido de Chacabuco y alberga la Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal. Es una buena opción como escapada de fin de semana, o para períodos cortos de vacaciones. Se puede hacer turismo rural, pero también cuenta historias importantes de la Provincia y del país. Por sus costumbres y construcciones, parece más simple y ubicado en otro tiempo.
Qué se puede hacer en Rawson
Rawson es un pueblo tranquilo, con construcciones pintorescas de hace muchos años. La Plaza Principal cuenta con una gran vista a sus alrededores y espacios para pasar un día relajado. Uno de sus establecimientos más concurrido es el Centro Cultural "Ave Fénix", donde se realizan diferentes actividades como el Club de Observadores de Aves y la Escuela de Actividades Culturales.
Otros establecimientos para admirar son la Estación de trenes, símbolo de la mejor etapa del pueblo, el Teatro Italiano, el Puente Ferroviario Peatonal y el Monte de Nardi. Pero lo más atractivo sucede durante septiembre y es la Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal. El evento reúne a 8000 personas al año y se realiza desde el 2017. También hay puestos de artesanos y de venta de comida y bebida. Se realiza durante dos días en que los visitantes podrán encontrar los mejores alfajores de la zona y en el cierre se elegirá un ganador.
Dónde queda Rawson
La localidad de Rawson está ubicada en la zona centro norte de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Chacabuco. Los pueblos más cercanos con los que limita son, al este Castilla y al Oeste San Patricio. Se encuentra más cerca de la ruta 51 que de la ciudad cabecera del partido.
Cómo llegar a Rawson
El camino más rápido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es comenzando por la Ruta Nacional 7 hasta la localidad de Carmen de Areco, donde se debe conectar con la Ruta Provincial N° 51. Pocos kilómetros después de pasar por la Escuela Número 37 Sargento Cabral, está el acceso a Rawson.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario