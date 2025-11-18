Descubrí Jujuy en 2026: el pueblo con cultura y tradiciones que es considerado como uno de los países mas hermosos del país
Un lugar perfecto para quienes buscan una escapada distinta en 2026 y quieren descubrir por qué este pequeño pueblo jujeño es uno de los favoritos para representar a Argentina en el mundo.
Para quienes ya están planificando sus escapadas de 2026 y buscan un destino diferente dentro de Argentina, existe un pueblo jujeño que sorprende por su riqueza cultural, sus paisajes imponentes y su fuerte identidad andina. No se trata de Chaco ni de Formosa: en plena Puna jujeña, fue seleccionado como uno de los finalistas nacionales para competir en el prestigioso programa Best Tourism Villages, impulsado por la Organización Mundial del Turismo de la ONU.
Este reconocimiento posiciona a la pequeña localidad como uno de los rincones más prometedores del país, ideal para viajeros curiosos, amantes de la naturaleza y quienes desean desconectarse bajo el silencio ancestral del norte argentino.
Qué se puede hacer en Barrancas
Barrancas es un destino donde pasado y presente conviven en perfecta armonía. El poblado conserva uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes de Argentina y de la región, con pictografías y petroglifos de origen incaico que se despliegan sobre formaciones rocosas únicas de toba e ignimbritas volcánicas. Este legado arqueológico lo convierte en un enclave obligado para quienes buscan experiencias auténticas, lejos de los circuitos tradicionales.
A 3.619 metros sobre el nivel del mar, este territorio fue un punto clave en el antiguo Camino del Inca, por donde transitaban caravanas que unían comunidades andinas a lo largo de cientos de kilómetros. Hoy, los visitantes pueden recorrer estos senderos históricos con guías locales y sumergirse en relatos que siguen vivos en la memoria de sus habitantes.
Entre las actividades más recomendadas se destacan:
Centro de Interpretación Arqueológica: un espacio ideal para comprender la historia de Barrancas, sus pobladores originarios y el valor cultural de sus manifestaciones rupestres.
Reserva Municipal Natural y Cultural: un área protegida que combina paisajes puros, silencio profundo y huellas ancestrales.
Visita a artesanas locales, donde se puede conocer el proceso completo del tejido andino: desde la esquila y el hilado de la lana hasta la confección final de prendas únicas.
Gastronomía tradicional, con sabores típicos de la Puna como guisos, empanadas, tamales y productos regionales elaborados por familias del pueblo.
Turismo comunitario, una modalidad que permite al viajero integrarse a la vida diaria de Barrancas, generando vínculos reales y un intercambio cultural genuino.
Dónde queda Barrancas
Barrancas se ubica en el departamento de Cochinoca, en la Puna jujeña, una de las zonas más altas y desérticas del norte argentino. Está a:
178 kilómetros de San Salvador de Jujuy,
Aproximadamente 1.600 kilómetros de Buenos Aires.
Su entorno está marcado por formaciones rocosas monumentales, colores intensos y un ambiente donde la naturaleza es protagonista absoluta.
Cómo llegar a Barrancas
El punto de partida principal es San Salvador de Jujuy. Desde allí, los viajeros pueden llegar a Barrancas de diferentes maneras:
Vehículo particular
Es la opción más flexible para recorrer la Puna. El viaje atraviesa rutas escénicas con paisajes inolvidables, aunque se recomienda viajar con precaución por la altura y las condiciones del camino.
Ómnibus de larga distancia
Existen servicios que conectan Buenos Aires y otras ciudades importantes con la capital jujeña. Luego, se puede continuar el tramo hacia el norte mediante transporte local.
Vuelos
Hay vuelos directos desde Ezeiza y Aeroparque hacia el Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guzmán. Una vez allí, el recorrido hasta Barrancas puede hacerse en auto, colectivo o mediante servicios turísticos especializados.
