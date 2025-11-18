Descubrí Jujuy en 2026: el pueblo con cultura y tradiciones que es considerado como uno de los países mas hermosos del país

Centro de Interpretación Arqueológica : un espacio ideal para comprender la historia de Barrancas, sus pobladores originarios y el valor cultural de sus manifestaciones rupestres.

Reserva Municipal Natural y Cultural : un área protegida que combina paisajes puros, silencio profundo y huellas ancestrales.

Visita a artesanas locales , donde se puede conocer el proceso completo del tejido andino: desde la esquila y el hilado de la lana hasta la confección final de prendas únicas.

Gastronomía tradicional , con sabores típicos de la Puna como guisos, empanadas, tamales y productos regionales elaborados por familias del pueblo.

Turismo comunitario, una modalidad que permite al viajero integrarse a la vida diaria de Barrancas, generando vínculos reales y un intercambio cultural genuino.

Dónde queda Barrancas

Barrancas se ubica en el departamento de Cochinoca, en la Puna jujeña, una de las zonas más altas y desérticas del norte argentino. Está a:

178 kilómetros de San Salvador de Jujuy ,

Aproximadamente 1.600 kilómetros de Buenos Aires.

Su entorno está marcado por formaciones rocosas monumentales, colores intensos y un ambiente donde la naturaleza es protagonista absoluta.

Cómo llegar a Barrancas

El punto de partida principal es San Salvador de Jujuy. Desde allí, los viajeros pueden llegar a Barrancas de diferentes maneras:

Vehículo particular

Es la opción más flexible para recorrer la Puna. El viaje atraviesa rutas escénicas con paisajes inolvidables, aunque se recomienda viajar con precaución por la altura y las condiciones del camino.

Ómnibus de larga distancia

Existen servicios que conectan Buenos Aires y otras ciudades importantes con la capital jujeña. Luego, se puede continuar el tramo hacia el norte mediante transporte local.

Vuelos

Hay vuelos directos desde Ezeiza y Aeroparque hacia el Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guzmán. Una vez allí, el recorrido hasta Barrancas puede hacerse en auto, colectivo o mediante servicios turísticos especializados.