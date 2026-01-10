Descubrí Jujuy: el pueblo escondido con numerosos paisajes y solo dos habitantes

Dónde queda Alto Calilegua

Alto Calilegua se encuentra dentro del Parque Nacional Calilegua, una de las áreas protegidas más importantes del país y un verdadero tesoro natural de Jujuy. El parque abarca más de 76.000 hectáreas y protege una amplia porción de las yungas argentinas, uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica.

El poblado está ubicado en la zona más alta del parque, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en un punto donde la selva comienza a transformarse en pastizales de altura. Esta transición ecológica crea paisajes impactantes y convierte al lugar en un sitio privilegiado para el contacto directo con la naturaleza.

Las viviendas de adobe que aún se conservan, junto con los restos de una antigua escuela y un molino comunitario que funciona de manera ocasional, reflejan la historia de una comunidad que supo tener mayor presencia, pero que hoy resiste al paso del tiempo.

Cómo llegar a Alto Calilegua

Llegar a Alto Calilegua no es sencillo y forma parte de la aventura. El acceso comienza en la localidad de San Francisco, desde donde se inicia una caminata que atraviesa distintos pisos ecológicos: selva montana, bosque montano y finalmente los pastizales de altura.

El trayecto puede demorar más de medio día, por lo que se recomienda contar con buen estado físico y realizar la travesía acompañado por guías locales. Durante el recorrido, es posible cruzarse con puestos temporales utilizados por criadores de ganado y disfrutar de postales naturales que cambian a cada paso.

Este esfuerzo se ve ampliamente recompensado al llegar a destino, donde el aislamiento, la inmensidad del paisaje y la calidez de sus habitantes convierten la visita en una experiencia difícil de olvidar.