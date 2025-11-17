Descubrí Mendoza: el destino conocido por muchos que sigue maravillando por sus paisajes

Uspallata 3.webp

Dónde queda Uspallata

Uspallata es un encantador pueblo ubicado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, enclavado en un pintoresco valle rodeado de montañas. Gracias a su ubicación estratégica, ofrece un acceso rápido y cómodo a diversos puntos de interés de la región, convirtiéndose en uno de los destinos más elegidos por los amantes del turismo aventura y las experiencias de montaña.

Cómo llegar a Uspallata

El acceso principal a Uspallata es por la Ruta Nacional 7, que conecta la ciudad de Mendoza con el pueblo. Este camino asfaltado garantiza un traslado cómodo en auto y cuenta con servicios regulares de transporte público. Para los amantes de la aventura, la Ruta Provincial 52 ofrece un recorrido de ripio con vistas panorámicas espectaculares, ideal para vehículos preparados. Otra alternativa es la Ruta Provincial 13, menos concurrida, pero que exige mayor precaución al manejar.