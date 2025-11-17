Descubrí Mendoza: el destino conocido por muchos que sigue maravillando por sus paisajes
Un rincón rodeado de escenarios naturales impresionantes se roba todas las miradas y se convierte en una parada obligada para el turismo.
Mendoza cuenta con una gran variedad de propuestas para quienes buscan turismo en pleno contacto con la naturaleza. Hay destinos que conquistan por sus paisajes únicos y su tranquilidad, ideales para relajarse, respirar aire puro y disfrutar del invierno al aire libre. También ofrecen alternativas para quienes prefieren experiencias más activas y llenas de aventura.
Entre estas joyas turísticas se encuentra un rincón privilegiado, enmarcado por la imponente Cordillera de los Andes, que cautiva a quienes sueñan con una escapada de montaña en las próximas vacaciones de invierno.
Qué se puede hacer en Uspallata
En Uspallata, los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en un entorno único, donde cada experiencia conecta con la naturaleza y la historia andina. Se pueden realizar caminatas por senderos naturales que serpentean entre montañas, atravesando arroyos cristalinos y miradores con vistas a la imponente Cordillera de los Andes.
Un imperdible del recorrido es el Puente del Inca, una extraordinaria formación geológica teñida por minerales y atravesada por aguas termales que brotan de la montaña, generando un espectáculo visual y natural sin igual.
La experiencia se completa con la gastronomía local, que invita a degustar platos típicos como chivito a la llama, empanadas mendocinas y dulces artesanales elaborados con frutas de la zona. Muchos visitantes eligen hospedarse en estancias rurales o acogedoras cabañas de montaña, donde es posible disfrutar de noches estrelladas y silencio absoluto.
Dónde queda Uspallata
Uspallata es un encantador pueblo ubicado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, enclavado en un pintoresco valle rodeado de montañas. Gracias a su ubicación estratégica, ofrece un acceso rápido y cómodo a diversos puntos de interés de la región, convirtiéndose en uno de los destinos más elegidos por los amantes del turismo aventura y las experiencias de montaña.
Cómo llegar a Uspallata
El acceso principal a Uspallata es por la Ruta Nacional 7, que conecta la ciudad de Mendoza con el pueblo. Este camino asfaltado garantiza un traslado cómodo en auto y cuenta con servicios regulares de transporte público. Para los amantes de la aventura, la Ruta Provincial 52 ofrece un recorrido de ripio con vistas panorámicas espectaculares, ideal para vehículos preparados. Otra alternativa es la Ruta Provincial 13, menos concurrida, pero que exige mayor precaución al manejar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario