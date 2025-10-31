Turismo en Mendoza: el sorprendente destino con un laberinto imperdible

Dentro de la finca hay una pulpería tradicional que ofrece comidas típicas como empanadas, locro, pastelitos y, por supuesto, vinos locales. Para quienes desean una experiencia más completa, se puede alojar dentro del predio, rodeado de viñedos y árboles centenarios, o participar de las pequeñas muestras literarias y artísticas que se organizan durante el año.

Dónde queda El Laberinto de Borges

Este espacio se encuentra en la localidad de San Rafael, al sur de Mendoza, dentro de la Finca Los Álamos, una propiedad que perteneció a la familia de Susana Bombal, amiga íntima de Borges. Rodeada de naturaleza, la finca combina historia, paisaje y cultura, y se consolidó como uno de los sitios más elegidos por quienes buscan una experiencia diferente.

La ubicación, en una zona de clima templado y aire puro, lo convierte en un destino ideal para recorrer en pareja, familia o con amigos. En invierno, el paisaje de los viñedos en reposo y los cerros al fondo crean un escenario de postal.

Cómo llegar a El Laberinto de Borges

Para llegar desde la ciudad de Mendoza, hay que tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur, en dirección a San Rafael. Desde allí, un pequeño desvío por la Ruta Provincial 173 lleva directamente hasta la entrada de la finca.

Quienes viajan en micro pueden llegar hasta la terminal de San Rafael y desde allí tomar un taxi o remis, ya que el predio se encuentra a solo 15 kilómetros del centro. También existen excursiones organizadas que incluyen la visita al laberinto como parte de un recorrido más amplio por la región.