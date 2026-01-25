Los pueblos argentinos entre los más lindos del mundo: dónde están

Qué se puede hacer en Colonia Carlos Pellegrini

Este pequeño pueblo correntino es uno de los principales portales de ingreso a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más grandes y biodiversos de Argentina. Es un destino clave para el turismo de naturaleza y la vida silvestre.

Las principales actividades incluyen:

Avistaje de fauna , como carpinchos, yacarés, ciervos y una gran variedad de aves

Paseos en lancha y excursiones guiadas por lagunas y esteros

Senderismo y caminatas interpretativas en áreas protegidas

Fotografía de naturaleza , ideal para aficionados y profesionales

Alojamiento en posadas ecológicas, con enfoque sustentable

Con pocos habitantes y un entorno privilegiado, es un lugar perfecto para desconectar y vivir una experiencia natural única.