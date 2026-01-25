Los pueblos argentinos entre los más lindos del mundo: dónde están
Argentina volvió a destacarse a nivel internacional gracias a dos pequeñas localidades que fueron reconocidas en un importante concurso impulsado por ONU Turismo,
El anuncio se realizó en una ceremonia oficial en Huzhou, China, y puso en valor a comunidades que preservan su identidad cultural, su entorno natural y promueven un turismo responsable. En la edición 2025, el país tuvo una fuerte presencia con varias localidades postuladas, aunque solo dos alcanzaron el reconocimiento principal.
Estos destinos se destacan por su vínculo con la naturaleza, su vida comunitaria y por ofrecer experiencias auténticas, alejadas del turismo masivo.
Qué se puede hacer en Maimará
Ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, este pueblo jujeño combina tradiciones ancestrales con un entorno natural impactante. Es un destino ideal para quienes buscan paisajes únicos y cultura viva.
Entre las actividades más destacadas se encuentran:
Recorrer la Paleta del Pintor, una formación montañosa multicolor que puede apreciarse desde distintos puntos del pueblo
Caminar por el casco urbano y conocer su identidad agrícola y cultural
Visitar ferias artesanales y emprendimientos locales
Explorar senderos y miradores naturales con vistas al río Grande
Disfrutar de la gastronomía regional, basada en productos locales
Su cercanía con otros destinos turísticos de Jujuy lo convierte en una parada imperdible dentro del norte argentino.
Qué se puede hacer en Colonia Carlos Pellegrini
Este pequeño pueblo correntino es uno de los principales portales de ingreso a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más grandes y biodiversos de Argentina. Es un destino clave para el turismo de naturaleza y la vida silvestre.
Las principales actividades incluyen:
Avistaje de fauna, como carpinchos, yacarés, ciervos y una gran variedad de aves
Paseos en lancha y excursiones guiadas por lagunas y esteros
Senderismo y caminatas interpretativas en áreas protegidas
Fotografía de naturaleza, ideal para aficionados y profesionales
Alojamiento en posadas ecológicas, con enfoque sustentable
Con pocos habitantes y un entorno privilegiado, es un lugar perfecto para desconectar y vivir una experiencia natural única.
