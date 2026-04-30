Alerta Uruguay: Giorgian de Arrascaeta se fracturó la clavícula y peligra su presencia en el Mundial 2026

Embed Esta es la jugada en la que De Arrascaeta sufre la FRACTURA de clavícula.



El plazo de recuperación es de 6 a 12 SEMANAS, todo indica que SE PERDERÁ EL MUNDIAL.



Durísima baja para Uruguay.



— @vitorsergio. pic.twitter.com/RXoxSnynu1 https://t.co/Cas3qYMq5C — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 30, 2026

La noticia cayó como un balde de agua fría en el cuerpo técnico de la Celeste. De Arrascaeta es una pieza fundamental en el esquema del entrenador argentino, habiendo marcado tres goles en 17 partidos durante su ciclo. Además, el volante llegaba en un gran momento, tras ser galardonado el día anterior por el portal Transfermarkt como el mejor jugador de la temporada del Brasileirão, torneo donde acumulaba tres goles y una asistencia. La ironía del destino no pasó por alto, ya que durante la premiación el propio futbolista había quitado peso al temor por las lesiones afirmando que "forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello".