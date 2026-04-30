Alerta Uruguay: Giorgian de Arrascaeta se fracturó la clavícula y peligra su presencia en el Mundial 2026
El mediocampista de Flamengo sufrió la lesión ante Estudiantes por la Copa Libertadores tras una caída. La recuperación le demandará entre seis y doce semanas.
La noche en La Plata se tiñó de preocupación para la selección uruguaya. Durante el encuentro entre Estudiantes y Flamengo, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, Giorgian De Arrascaeta protagonizó una jugada que encendió las alarmas de Marcelo Bielsa de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A los 17 minutos de la primera etapa, el volante charrúa disputó un balón con Ezequiel Piovi, cayó bruscamente sobre su hombro derecho y debió ser reemplazado de urgencia.
Tras salir del campo con claros gestos de dolor e inmovilizado, el futbolista fue trasladado al Instituto Médico Platense, donde los estudios confirmaron el peor escenario. Mediante un comunicado oficial, el club brasileño confirmó que el mediocampista sufrió una fractura en la clavícula derecha. El jugador regresó a Río de Janeiro con la delegación y ahora se evalúan los pasos a seguir, ya que este tipo de lesiones suelen demandar un periodo de rehabilitación de entre seis y doce semanas, dependiendo de si requiere o no intervención quirúrgica.
La noticia cayó como un balde de agua fría en el cuerpo técnico de la Celeste. De Arrascaeta es una pieza fundamental en el esquema del entrenador argentino, habiendo marcado tres goles en 17 partidos durante su ciclo. Además, el volante llegaba en un gran momento, tras ser galardonado el día anterior por el portal Transfermarkt como el mejor jugador de la temporada del Brasileirão, torneo donde acumulaba tres goles y una asistencia. La ironía del destino no pasó por alto, ya que durante la premiación el propio futbolista había quitado peso al temor por las lesiones afirmando que "forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello".
El debut de Uruguay está previsto para el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en el Grupo H, una zona que comparten con Cabo Verde y España. Mientras tanto, en Montevideo aguardan con cautela el parte definitivo para saber si el "10" llegará a tiempo a la máxima cita deportiva del año.
Así volvió De Arrascaeta a Brasil
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