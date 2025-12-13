Descubrí Uruguay en 2026: la ciudad considerada como Patrimonio de la Humanidad a orillas del Río de la Plata
A orillas del Río de la Plata, este destino uruguayo combina historia, faroles antiguos y playas tranquilas, con postal nostálgica y mate en mano.
Colonia del Sacramento, uno de los destinos más encantadores de Uruguay para el Turismo, conquista sin estridencias y apuesta a un ritmo calmo que se siente desde el primer paso. Calles empedradas, fachadas antiguas y la cercanía permanente del Río de la Plata construyen una atmósfera detenida en el tiempo, donde caminar sin apuro es casi una regla no escrita.
El tránsito es mínimo, las bicicletas marcan el pulso y el paisaje urbano invita a bajar un cambio. Con aire de postal, faroles, adoquines y casonas coloniales, la ciudad propone una experiencia ligada a la historia, a lo simple y a esos detalles que convierten cada recorrido en un recuerdo imborrable.
Qué se puede hacer en Colonia del Sacramento
El Barrio Histórico de Colonia del Sacramento es uno de los grandes tesoros del Río de la Plata y un emblema del turismo en Uruguay. Declarado Patrimonio de la Humanidad, fue fundado en 1680 por los portugueses y atravesó siglos de disputas entre imperios que dejaron marcas visibles en su arquitectura colonial, su trazado urbano y su identidad. Ese cruce de estilos y épocas explica el encanto que atrapa desde el primer recorrido.
El paseo suele arrancar en la Puerta de la Ciudadela y continúa por la clásica Calle de los Suspiros, con casas bajas y un aire detenido en el tiempo. El Faro, la Plaza Mayor y la Basílica del Santísimo Sacramento completan el circuito, junto a museos, la Rambla de Colonia sobre el río y la Plaza de Toros Real de San Carlos, hoy reconvertida en espacio cultural, que suma historia, arte y propuestas para quienes visitan Colonia del Sacramento.
Dónde queda Colonia del Sacramento
Colonia del Sacramento está ubicada en el suroeste de Uruguay, frente a Buenos Aires, a solo 50 kilómetros en línea recta y a 180 kilómetros de Montevideo. Su ubicación estratégica, la buena conectividad y el ritmo tranquilo la convierten en un destino ideal para una escapada corta, especialmente de fin de semana, sin alejarse de los grandes centros urbanos.
Cómo llegar a Colonia del Sacramento
Llegar a Colonia del Sacramento es sencillo desde Buenos Aires en ferry, con un viaje de cerca de una hora operado por Buquebus y Colonia Express, con compra de pasajes online y trámites ágiles. Desde Montevideo, el traslado es por ruta y demora unas dos horas y media, ya sea en bus, auto o mediante excursiones. Un acceso fácil para disfrutar de la historia, caminatas tranquilas y atardeceres sobre el Río de la Plata.
