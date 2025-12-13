Descubrí Uruguay en 2026: la ciudad considerada como Patrimonio de la Humanidad a orillas del Río de la Plata

El paseo suele arrancar en la Puerta de la Ciudadela y continúa por la clásica Calle de los Suspiros, con casas bajas y un aire detenido en el tiempo. El Faro, la Plaza Mayor y la Basílica del Santísimo Sacramento completan el circuito, junto a museos, la Rambla de Colonia sobre el río y la Plaza de Toros Real de San Carlos, hoy reconvertida en espacio cultural, que suma historia, arte y propuestas para quienes visitan Colonia del Sacramento.