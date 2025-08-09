Turismo en Uruguay: el destino oculto ideal para una escapada de campo

Cómo llegar a Estancia El Charabón

Llegar a esta estancia es sencillo: desde Montevideo, el viaje en auto dura alrededor de dos horas y media, mientras que desde Punta del Este el trayecto supera los 60 minutos, ya que se deben recorrer 80 kilómetros por ruta.

El camino atraviesa paisajes rurales y rutas tranquilas que conectan con la región de Rocha, donde el campo y el mar se fusionan para brindar un descanso único y atrapante.