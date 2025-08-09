Turismo en Uruguay: el destino oculto ideal para una escapada de campo
Este sitio no solo permite desconectar del bullicio de la ciudad, sino que también sumergirse en sus playas atrapantes. Los detalles en la nota.
En Sudamérica, son pocos los destinos que ofrecen la posibilidad de desconectarse del bullicio de la ciudad y sumergirse en playas atrapantes. Por lo general, estos destinos se ubican en zonas rurales de Argentina y Uruguay y son muy visitados por los turistas, que buscan conectarse con la naturaleza en el medio del campo.
Uno de los rincones más destacados con estas características se ubica en el país charrúa: Estancia El Charabón. Situada en las sierras de Rocha, se encuentra a tan solo 80 kilómetros de Punta del Este, motivo por el cual se convirtió en una zona muy turística durante los últimos meses.
Qué se puede hacer en Estancia El Charabón
En las sierras de Rocha, esta estancia ofrece una experiencia que combina descanso, naturaleza y vida rural. Las habitaciones brindan comodidad y tranquilidad, mientras que las cabalgatas y safaris fotográficos permiten descubrir paisajes únicos guiados por expertos.
También se puede disfrutar de la pileta con vistas al campo y de una gastronomía casera de primer nivel, encargada de atrapar los paladares de hasta los más exigentes. Además, cada visitante tiene la posibilidad de aprender a ordeñar y explorar las praderas, lo que permite sumergirse por completo en la vida campestre de este lugar.
Dónde queda Estancia El Charabón
La Estancia El Charabón se encuentra en Rocha, una zona que combina campo y mar. A poco más de dos horas de Montevideo y a menos de 100 kilómetros de Punta del Este, este rincón rural uruguayo permite disfrutar tanto de la tranquilidad de las sierras como de las playas del Atlántico.
Cómo llegar a Estancia El Charabón
Llegar a esta estancia es sencillo: desde Montevideo, el viaje en auto dura alrededor de dos horas y media, mientras que desde Punta del Este el trayecto supera los 60 minutos, ya que se deben recorrer 80 kilómetros por ruta.
El camino atraviesa paisajes rurales y rutas tranquilas que conectan con la región de Rocha, donde el campo y el mar se fusionan para brindar un descanso único y atrapante.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario