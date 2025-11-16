 Descubrí Uruguay en 2026: la playa para avistar ballenas y hacer deportes acuáticos

Su ambiente relajado, las vistas sobre el Atlántico y la posibilidad de explorar sitios emblemáticos lo convierten en un destino completo para cualquier época del año.

Avistaje de ballenas desde el Cerro de la Virgen entre julio y octubre

Amaneceres frente al Atlántico

Surf, kitesurf y windsurf

Torneos de fútbol y vóley

Juegos familiares como tejo

Caminatas costeras

Recorrida por el Puerto de La Paloma

Exploración de playas vecinas

Pesca deportiva

Visita al Faro Cabo Santa María

Paseos por la Laguna de Rocha

Dónde queda Costa Azul

A pocos kilómetros del centro de La Paloma, Costa Azul aparece como uno de los puntos más tranquilos de Uruguay. Está a 240 kilómetros de Montevideo y se despliega sobre la rambla Avenida Costanera Tabaré, entre Antoniópolis y La Aguada. Su conexión más emblemática es el Cerro de la Virgen, que une ambas playas y marca la identidad del lugar.

Cómo llegar a Costa Azul

Llegar a Costa Azul desde Montevideo implica un recorrido de 240 kilómetros hasta La Paloma y, desde allí, avanzar 4 kilómetros por la rambla Avenida Costanera Tabaré. El acceso es sencillo y la zona tiene buen transporte interno para moverse entre los distintos puntos de interés. Se puede ir en auto o en transporte público que conecta con varias ciudades de Uruguay.