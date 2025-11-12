Apareció en Cañada Nieto, Uruguay, la camiseta que Boca mandó al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo
El 18 de octubre, el Xeneize le brindó un reconocimiento muy especial al DT en la previa del duelo con Belgrano y ahora se conoció el curioso detalle.
Días después de la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca rindió un homenaje en la Bombonera, al técnico que dejó una huella imborrable en el club que dirigió hasta sis últimos días. Fue el 19 de octubre en la previa del duelo entre el Xeneize y Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura.
Como parte del homenaje, Leandro Paredes llevó una camiseta con el nombre de Russo atada con globos hacia el círculo central y, junto a Claudio Úbeda, la soltó hacia el cielo. Mientras se elevaba, los simpatizantes xeneizes corearon: “Miguelo, Miguelo”.
Sin embargo, 24 días después del homenaje y días después del Superclásico, la remera Xeneize en dedicatoria Russo fue encontrada en Uruguay en Cañada Nieto, que es una localidad uruguaya del departamento de Soriano.
“Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, escribió el periodista Pepe Temperan en su cuenta de X.
Entre otras curiosidades, las redes sociales explotaron al saber que, según “Google Maps” en su fundición de “medir la distancia”, la distancia entre Cañada Nieto y La Bombonera es de 106,777 km, números que se asemejan a la ilusión por la séptima Copa Libertadores (1+0+6=7 y luego el 777), el Xeneize logró el pase a la fase de grupos de la Libertadores 2026 tras vencer a River Plate.
El recuerdo de Russo tras el clásico
Claudio Úbeda consiguió la victoria más importante de su carrera como entrenador ante River, el pasado domingo. Horas después, fue entrevistado y recordó con cariño a Miguel Ángel Russo, ya que fue su ayudante de campo hasta sus últimos días.
“Como me hubiese dicho Miguel en instancias previas a un partido así: ‘tranquilito’. Trato de que sea así no sólo mientras dirijo, sino que es nuestro estilo de vida, lo que no quiere decir que la previa no sea intensa o no haya ansiedad o nerviosismo, porque uno lo tiene que vivir. Pero tenemos que tratar de transmitirles a los jugadores tranquilidad y en eso nos focalizamos”, comentó en primer lugar.
