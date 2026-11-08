Descubrimiento turístico en Chile: los mejores lugares del país vecino para visitar en vacaciones

2. Valparaíso (Región de Valparaíso)

Con una identidad marcada por el arte y la vida bohemia, Valparaíso se distingue como una de las ciudades más particulares de Chile. Sus calles empinadas, los edificios de distintos colores y los pasajes cubiertos de murales y grafitis forman parte de un paisaje urbano que combina historia, cultura y creatividad.

Su actividad portuaria convive con expresiones artísticas contemporáneas y tradiciones populares. Además, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad por su valor histórico y su arquitectura característica. Es un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de la música, el arte, la historia y los recorridos por ciudades con una identidad propia.

3. San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta)

San Pedro de Atacama es una de las localidades más reconocidas para explorar el desierto de Atacama, considerado el más árido del mundo. Sus alrededores ofrecen escenarios naturales de características únicas, como el Valle de la Luna, las lagunas altiplánicas y los Géiseres del Tatio, que convierten cada excursión en una experiencia diferente.

Otro de sus grandes atractivos es el cielo despejado de la región, que favorece el astroturismo y la observación de estrellas. A esto se suma la herencia de la cultura indígena atacameña y las construcciones tradicionales de adobe, que aportan una identidad particular al lugar. La combinación de naturaleza, historia y paisajes singulares hace de este destino una opción interesante para distintos perfiles de viajeros.

4. Frutillar (Región de Los Lagos)

Frutillar es una localidad del sur de Chile que se caracteriza por su tranquilidad, sus paisajes pintorescos y la influencia de los inmigrantes alemanes en su historia. A orillas del Lago Llanquihue, ofrece vistas destacadas del Volcán Osorno y conserva construcciones de estilo arquitectónico alemán que le dan una identidad muy particular.

La ciudad también tiene una importante actividad cultural gracias a su tradicional Festival de la Canción, que reúne propuestas de música clásica y popular. Por su entorno natural y su patrimonio histórico, es una alternativa para quienes buscan unas vacaciones más tranquilas y quieren conocer parte de la historia de la inmigración en el país.

5. Chiloé (Región de Los Lagos)

El archipiélago de Chiloé sobresale por sus costumbres, sus relatos mitológicos y una arquitectura tradicional construida principalmente en madera. Sus paisajes reúnen bosques, humedales y playas, mientras que su identidad cultural se expresa en la gastronomía típica, con platos como el curanto, y en sus celebraciones religiosas.

Entre sus principales símbolos se encuentran las iglesias de madera, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A su vez, las leyendas populares sobre criaturas fantásticas y personajes mitológicos forman parte de la tradición local y le dan al lugar una atmósfera especial. Chiloé es una opción para quienes quieren descubrir pueblos tradicionales, conocer historias regionales y disfrutar de la naturaleza.