Los mejores destinos de la Provincia de Buenos Aires para pegarse una escapada

Delta tigr

Para quienes buscan combinar tranquilidad, bosque y playa, Cariló es uno de los destinos favoritos. Sus calles rodeadas de árboles permiten realizar caminatas, recorrer senderos naturales y disfrutar del mar incluso durante la temporada de invierno.

Por su parte, Campana ofrece una propuesta cercana a la ciudad con espacios verdes, actividades recreativas y opciones para pasar un día diferente. Mientras que Solís, en San Andrés de Giles, conserva el encanto de los pueblos rurales con estancias ideales para conocer la vida de campo.

Estas opciones se encuentran distribuidas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y se destacan por estar relativamente cerca de CABA.

Open Door está ubicado en el partido de Luján, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Tigre se encuentra en la zona norte del Gran Buenos Aires y es una de las opciones más accesibles para una salida corta.

Campana está aproximadamente a una hora de la Capital Federal, mientras que Solís pertenece al partido de San Andrés de Giles y mantiene un ambiente rural perfecto para descansar. En tanto, Cariló se ubica sobre la Costa Atlántica bonaerense, a poco más de 350 kilómetros de Buenos Aires.

Bosque y mar en invierno: el encanto exclusivo de Cariló

Cariló se posiciona como el destino predilecto para los amantes del silencio, el aroma a pino y la inmensidad del océano. Sus calles de arena cobijadas por un denso bosque nativo son perfectas para realizar caminatas familiares, andar en bicicleta y recorrer centros comerciales a cielo abierto construidos en madera y piedra.

Finalmente, contemplar el mar con el abrigo puesto y disfrutar de una merienda con chocolate caliente frente a una estufa a leña completan una experiencia inolvidable. Para arribar a este oasis costero ubicado a poco más de 350 kilómetros, se debe tomar la Ruta Provincial 2 y luego conectar con los corredores que conducen a la zona de Pinamar. La variedad de las propuestas turísticas bonaerenses demuestra que no hace falta cruzar el país para vivir unas vacaciones de invierno espectaculares y reparadoras.