Escapadas por Buenos Aires: la localidad que tiene raíces francesas y es ideal para un viaje tranquilo

Uno de los hitos más reconocidos es la réplica de la Gruta de Lourdes, ubicada en las sierras cercanas, un sitio muy visitado que combina dimensión religiosa y paisaje natural, y que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos del pueblo.

Entre historia francesa, sierras y ritmo sereno, este pueblo de Buenos Aires ofrece una identidad mucho más singular de lo que muchos imaginan.

Dónde queda Pigüé

Pigüé queda en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es la ciudad principal del partido de Saavedra. Se encuentra a unos 545 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 134 kilómetros de Bahía Blanca.

Cómo llegar Pigüé

Para llegar a Pigüé desde CABA, la mejor opción es viajar en auto por la Ruta Nacional 205 y la Ruta Provincial 65, un trayecto que toma unas 6 horas y 33 minutos para recorrer 548 kilómetros. Las alternativas para realizar este viaje son:

En Auto (Ruta más rápida)

Salir de la ciudad por la Autopista Riccheri hacia el Aeropuerto de Ezeiza.

hacia el Aeropuerto de Ezeiza. Continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y empalmar con la Ruta Nacional 205 .

y empalmar con la . Conducir por la RN205 pasando por Lobos, Saladillo y Bolívar.

pasando por Lobos, Saladillo y Bolívar. Al llegar a San Carlos de Bolívar, tomar la Ruta Provincial 65 hacia el sudoeste hasta Guaminí.

hacia el sudoeste hasta Guaminí. Tomar la Ruta Nacional 33 en dirección sur, la cual te deja directo en el acceso a Pigüé (Avenida Rastreador Fournier).

En Colectivo (Ómnibus)

Estaciones : Los micros parten desde la Terminal de Retiro o la Terminal de Liniers.

: Los micros parten desde la Terminal de Retiro o la Terminal de Liniers. Empresas : Plusmar , Cóndor Estrella y Jetmar ofrecen salidas diarias.

: , y ofrecen salidas diarias. Tiempo estimado: El viaje demora entre 7 y 8 horas según la cantidad de paradas intermedias.

En Tren (Combinado)