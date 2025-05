Día Mundial del Whisky: 10 lugares con variedad de whiskies y cócteles

10 lugares para ir con variedad de whiskies y cócteles

BULEBAR

Bulebar (whisky ).jpg

En Bulebar, los fanáticos del whisky pueden elegir entre una amplia gama de etiquetas, que incluye clásicos como Jack Daniel’s, Jameson, Jim Beam y Maker’s Mark, así como opciones más añejas como Chivas Regal 12 y 18 años. También hay lugar para versiones de Johnnie Walker -Red, Black, Double Black y Golden Reserve- junto con etiquetas escocesas como The Singleton 12 y 15 o Glenlivet 12 años. La carta de cócteles ofrece desde clásicos como el Old Fashioned, Manhattan, Whisky Sour y Penicillin, hasta combinaciones originales como el Jagger’s Fire, que suma Jägermeister, cítricos y canela, o el Dracarys, con whisky irlandés, frutos rojos y vermouth bianco. Todo esto se disfruta en un espacio ambientado con estética industrial, street food del mundo y música en vivo cada fin de semana.

Dirección: Avenida García del Río 2969, Saavedra.

Instagram: @bulebarok

BAGA

BAGA.jpeg

BAGA propone una experiencia donde el arte, la gastronomía y la música se fusionan de manera única. Ubicado dentro del Hipódromo Argentino de Palermo, este espacio evoca el espíritu bon vivant del sur de Francia. Su imponente barra se destaca por contar con una variada selección de whiskies escoceses, irlandeses y americanos, valorados por su complejidad y proceso de crianza en barricas de roble. La carta cuenta con un apartado especial que distingue los scotch, con opciones como Johnnie Walker Blue Label, Chivas Regal Royal Salute, Glenlivet y Scapa, entre otras. Para los que busquen exponentes de la variedad irish, James Black Barrel es la sugerencia. Los bourbons disponibles son Evan Williams, Jack Daniel's Old Nº 7, Jack Daniel's Honey, Jack Daniel's Apple, Wild Turkey y Jim Beam. También puede disfrutarse de estas variedades en distintos cócteles, como el Penicillin, Manhattan y Old Fashioned.

Dirección: Avenida del Libertador 4101, Palermo.

Instagram:@bagabuenosaires

GRANERO

GRANERO_319813080_L.jpg

Ubicado en zona norte, Granero es un espacio que deslumbra por su concepto sustentable. La barra, ubicada en un lugar central del salón, ofrece variedad de whiskies curada por estilo y origen. Con etiquetas que van desde Escocia hasta Estados Unidos e Irlanda, en la carta destacan los scotchs como Chivas Regal 12 años, Johnnie Walker Black Label, Glenfiddich, y The Macallan Fine Oak. En el segmento irish, sobresale Jameson, y entre los rye, figuran Rittenhouse y Jim Beam, con notas especiadas y grano tostado. En la categoría de los bourbons, versiones de Jack Daniels elaboradas en Tennessee, como Honey y Apple, resaltan por sus notas especiadas. Una variada selección de perfiles aromáticos que combinan miel, frutas, vainillas y ahumados es la propuesta de Granero para disfrutar del whisky de manera única.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

Instagram: @granero_milberg

HIERRO

Hierro - Cocktail con whisky.jpg

Más de veinte variedades de whisky, servidas en medidas de 6 cl, aguardan a los comensales en los locales de Palermo y Nordelta de Hierro, que celebra esta bebida tanto en su forma pura como en cócteles de autor. Los amantes del whisky pueden elegir entre etiquetas escocesas como Cutty Sark, The Famous Grouse, Monkey Shoulder, Buchanan’s Deluxe, Glenlivet y Taliskey; opciones americanas como Benchmark N8, Jim Beam White, Wild Turkey y Bulleit, y los irlandeses Jameson y Tullamore Dew. Además, el bartender y mixólogo Santiago Lambardi ha incorporado algunas de estas variedades en creaciones propias, como el Guapo, que fusiona whisky irlandés con banana y café, y el Piola, que combina bourbon con vino pinot noir, jugo de manzana, limón, shrub de manzana y Angostura. Cualquiera de estas alternativas ofrecidas por la Casa de Fuegos puede disfrutarse junto a alguno de sus cortes de carne novillo Angus Black madurados al vacío, como el bife de chorizo o el ojo de bife con hueso boutique de 750 g.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Instagram: @hierronordelta; @hierro.palermo

CIRO

Ciro - Cocktail con whisky.jpg

En los locales de Palermo y Puerto Madero de Ciro, la cafetería y restaurante de estilo italiano, los comensales tienen la oportunidad de explorar una selecta gama de whiskies. Entre las etiquetas disponibles se encuentran The Glenlivet, Jameson, y varias presentaciones de Johnnie Walker, como la Blue, Golden y Black Label, así como The Macallan. Además de estas opciones, Ciro ofrece dos cócteles clásicos preparados con whisky americano: el Old Fashioned, que se complementa con Angostura y azúcar, y el Manhattan, con vermut dulce y Angostura. Para acompañar estas bebidas, el menú sugiere una tabla de quesos y fiambres para compartir, que incluye brie, queso azul, mozzarella, prosciutto crudo, jamón cocido natural, mortadela y salami.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Instagram: @ciro.gastronomia

L’ATELIER BISTRÓ

L'Atelier Bistró - Foto 3.JPG

La experiencia gastronómica en L’Atelier Bistró, el restaurante boutique de Martínez a cargo de Verónica Morello y Charly Forbes, se enriquece con una oferta de 20 variedades de whisky de diferentes orígenes. Los comensales pueden elegir entre whiskies escoceses, como The Famous Grouse y Jura 12 años, pasando por el americano Jack Daniels y el irlandés Shackleton. La selección también abarca etiquetas del Reino Unido, como Dalmore The Trio, y variedades japonesas como Akashi Single Malt y Togouchi Blend 9 años. Se recomienda especialmente este último para maridar la crème brûlée de queso morbier con peras y cebollas glaseadas, porque este whisky despliega notas de miel, frutas secas y especias que armonizan con el sabor intenso del queso. Entre las opciones de Escocia, destacan también el Ardbeg 10 años y el Glenkinchie 12 años.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.

Instagram: @bistrolatelier

TERO

Tero - Interior.JPG

Ubicado en las cercanías de Nordelta, Tero es un restaurante y salón de eventos que combina alta cocina con una ambientación moderna y natural. Su propuesta fusiona técnicas contemporáneas con sabores tradicionales y, para complementar la experiencia, Tero ofrece una cuidada selección de whiskys por medida, pensada para quienes disfrutan de destilados intensos y elegantes. En su carta se encuentran etiquetas reconocidas como Johnny Walker (en sus versiones Gold, Black y Red Label), Chivas Regal 12 años, Jameson y Jim Beam, ideales para disfrutar como trago final o para acompañar una velada con carácter.

Dirección: Av. Agustín M. García 9501, Tigre.

Instagram: @tero.resto.eventos

DESARMADERO

Desarmadero whisky sour 01.jpg

En el polo foodie de Palermo, Desarmadero Bar y Desarmadero Session no sólo destacan por su imponente selección de más de 40 canillas de cerveza artesanal, sino también por una oferta de cócteles que complementa su propuesta de cocina con impronta casera. En este entorno relajado y ambientado con arte callejero, los amantes del whisky encontrarán diversas alternativas que reversionan los clásicos, con identidad propia. En la carta resaltan opciones como el Boulevardier, con Campari, vermouth rosso y whisky bourbon, decorado con una medialuna de naranja; el clásico Old Fashioned, preparado con whisky bourbon, bitter Angostura y almíbar simple; y el Buenos Aires, una versión local del Old Fashioned, con bourbon, Angostura, azúcar y, como decoración, un pincho con medialuna de naranja y cereza. También se puede disfrutar del Whisky Sour, con Jameson, jugo de limón, almíbar simple y albúmina con piel de limón; el Manzo Irlandés, con Jameson, reducción de manzana, almíbar simple, jugo de limón y soda, decorado con una medialuna de limón, o el Jameson Lemonade, que combina Jameson y Sprite, y una rodaja de lima.

Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session

BILBAO

Bilbao -1.jpg

Bilbao es una experiencia gastronómica en el barrio de Palermo que lleva a cada comensal a un viaje en el tiempo. Gracias a su detallado menú, que incorpora platos típicos de la comida española e invita a degustar el clásico tapeo, y a su ambientación —que remite a bares de otras épocas con mobiliario específico— se despiertan todos los sentidos y solo deja como opción sentarse y disfrutar. En la barra se exhiben las bebidas para los aperitivos y cocktails, integrantes indiscutidos de una carta con variedad y estilo. Los grandes protagonistas son los clásicos con whisky, como el infaltable Old Fashioned, preparado con bourbon, azúcar y Bitter Angostura; Manhattan, con bourbon, Carpano Rosso y Bitter Angostura; Penicillin, que lleva whisky escocés, agua miel, almíbar de jengibre, limón y perfumado con Black Label, y Boulevardier, con bourbon, Campari y Carpano Rosso. Bilbao es un bar que invita a compartir la mesa con amigos y hacer que el tiempo se detenga con sus sabores.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

Instagram: @bilbao_argentina

CIMA

CIMA - 1.jpg

CIMA es el rooftop de ORNO, ubicado en una esquina emblemática de Palermo. Esta terraza, fácil de descubrir gracias a su característica cúpula, es el entorno ideal para disfrutar de grandes momentos, ya que invita a compartir en compañía de exquisitos cócteles de autor. Su exclusiva carta ha sido creada por la reconocida bartender, Flavia Arroyo, quien además de su preferencia por los productos estacionales ha incorporado whisky en sus creaciones. Por ejemplo, Más vale tarde que nunca tomar whiskycito, elaborado con whisky Singleton 12, licor de pomelo, manzana clarificado, óleo de menta y eucalipto y espuma de mentol; Un highball nos salvará, preparado con Johnnie Walker Black Label, mantecol, frangelico, licor de café y soda, y Cuando Cima no está los bartenders invernan, con Johnnie Walker Red Label, licor de chocolate blanco y maní, azúcar y bitter, entre otros. Un spot único para disfrutar con amigos y conocer gente en la noche porteña.

Dirección: Guatemala 4701, Palermo

Instagram: @lacimadeorno

LA CAPITANA

La Capitana 2 (2).jpg

El bodegón y vermutería La Capitana cuenta con una barra temática a cargo de Nico Borda, que ofrece cócteles y vermuts clásicos y de la casa. Algunos de ellos tienen como ingredientes fundamental el whisky. El cóctel El Padrino, por ejemplo, se elabora con whisky escocés, amaretto Disaronno (lícor italiano) y twist de limón. Otros creados allí son La Ahijada del General, con Disaronno, whisky canadiense, Bailey’s y canela, y el Presidenta, con bourbon Jim Beam, vermut lunfa, lima y un toque de malbec. Quienes buscan un clásico, la carta incluye Manhattan, con bourbon Jim Beam, vermut Rosso y Angostura. La propuesta de este restaurante se ambienta en los años 40 y 50 y rinde homenaje a Eva Perón. El menú recorre los sabores clásicos de esta tierra, con platos en base a carnes de diferentes cocciones, pastas, empanadas y otras preparaciones, en algunos casos, con reversiones de autor.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

Instagram: @bodegondelacapitana

ENERO

Enero es un espacio versátil que ofrece una alta experiencia gastronómica, de inspiración ítalo-argentina, y cuenta con tres barras, entre las que se destaca Aguaviva, la principal, al mando del bartender Emilio Torres, donde se lucen los cócteles de autor y clásicos reversionados. Para quienes disfrutan del whisky, los cócteles recomendados son Paciencia, con Johnnie Walker Black, Johnnie Walker Double Black, vino Generoso Pera-Grau, manzana, pera, canela, pistacho y jerez clarificado; el dulce Un Sabor a Hogar, con Jim Bean, membrillo, carpano rosso y bitter de chocolate; el Penicillin, con Johnnie Walker Black Label, miel, jengibre, jugo de limón y splash de malta ahumada; el Black Sour, con Johnnie Walker Black, limón y almíbar; el Manhattan, con Jim Beam, Carpano Rosso, Bitter Angostura, y el Apple Tonic, con Jack Daniel’s Apple y agua tónica. Este imponente lugar invita a alejarse de la rutina con una ambientación elegante y cuidada, que incluye la vegetación de la costanera y establece una reconexión con el río.

Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

Instagram: @enerocostanera

SIFÓN

Sifón 2.jpg

Sifón es un espacio que rinde tributo a una de las bebidas más presentes en las mesas de las familias argentinas: la soda. El menú del espacio, ubicado en un PH, ofrece vermuts, cócteles y tintos de verano a base de soda, y platitos originales para acompañar. En esta ocasión especial en la que se celebra el Día del Whisky -otra bebida emblemática-, en la sede de Chacarita, el viernes 16, a partir de las 19, la barra presentará 4 cócteles fuera de carta que fueron creados en Sede, una whiskería que recientemente cerró sus puertas. Dos de los bartenders de aquel lugar estarán tras la barra de Sifón para deleitar con cócteles reversionados, como el Hit, con Benchmark, Cynar, cordial de lima y soda; el Refrescando, con Jameson, gin, cordial de limón, menta y soda; el Bouleva en la Pile, con Benchmark, Campari, Cinzano Rosso, cordial de naranja y soda, y el Penicilina Spritz, con Johnnie Walker Red, cordial de limón, miel y jengibre. Si bien la efeméride es el sábado 17 de mayo, se adelantaron los festejos por la veda electoral.

Dirección: Newbery 3881, Chacarita.

Instagram: @sifon.soderia