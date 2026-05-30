Séneca, filósofo: "Mientras posponemos, la vida pasa"

Por qué hoy sigue siendo tan actual

En la actualidad, postergar cosas se volvió una conducta frecuente. Las redes sociales, las distracciones permanentes y la presión por hacer todo perfecto llevan a muchas personas a esperar el momento indicado para actuar, aunque ese momento muchas veces nunca aparece.

Con el paso del tiempo, esa costumbre puede provocar frustración, ansiedad o sensación de no avanzar. Lo que parece una demora sin importancia termina convirtiéndose en un hábito difícil de romper. Frente a eso, la frase del pensador romano mantiene vigencia porque recuerda que el tiempo sigue avanzando, incluso cuando uno decide esperar.

Una idea que invita a cambiar el enfoque

La mirada de Séneca no busca señalar errores, sino plantear una manera más consciente de vivir. Su idea apunta a dejar de esperar el momento perfecto para hacer las cosas y empezar a actuar con las posibilidades que existen hoy. Al mismo tiempo, el filósofo no propone actuar por impulso ni tomar decisiones apresuradas.