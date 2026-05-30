La nueva herramienta para saber si conviene alquilar o comprar: los detalles

Para una vivienda de u$s100.000, las cuotas iniciales rondan entre $800.000 y $900.000, cifras similares a las de un alquiler de tres ambientes en zonas medias de la Ciudad de Buenos Aires.

El anticipo, la escritura, las comisiones y el capital previo necesario para ingresar a una operación hipotecaria obligan a realizar cálculos mucho más complejos que años atrás.

Hasta ahora, muchas familias resolvían esta comparación de manera intuitiva o con planillas caseras. El nuevo simulador busca ordenar esa decisión con información financiera más precisa.

La plataforma no solamente calcula capacidad de pago, sino que proyecta el impacto patrimonial completo de comprar o alquilar bajo distintos escenarios económicos.

Cómo funciona el simulador

El usuario debe cargar datos básicos vinculados a su situación actual: valor de la propiedad, alquiler mensual, tasa del crédito, plazo, porcentaje financiado y expectativas de inflación o valorización del inmueble.

A partir de esos parámetros, el sistema proyecta cuánto dinero destinará cada mes a la cuota hipotecaria o al alquiler, cuánto capital inmoviliza en el anticipo y cuál sería el patrimonio acumulado al final del período analizado.

Uno de los puntos centrales del simulador aparece en el denominado “costo de oportunidad”.

La herramienta también incorpora variables que impactan directamente sobre el mercado argentino: inflación, evolución salarial, plusvalía esperada, gastos de escritura, comisiones inmobiliarias e incluso escenarios de estrés macroeconómico.

Por ejemplo, permite analizar qué ocurriría con una deuda hipotecaria frente a una devaluación o cómo impactaría una fuerte suba de alquileres ajustados por índices privados.

El regreso del crédito hipotecario

La recuperación parcial del crédito UVA modificó el mercado inmobiliario durante los últimos dos años. Después de un largo período prácticamente paralizado, volvieron las búsquedas de propiedades aptas crédito y crecieron las consultas en sucursales bancarias. Aunque hubo un descenso en la cantidad de préstamos otorgados por las restricciones y las subas de tasas, que ahora comienzan a bajar gradualmente, en el sector reaparecen expectativas sobre lo que viene.

El economista Federico González Rouco, experto en mercado inmobiliario y economista de Empiria Consultores, consideró que la baja de tasas marca una señal importante para el sector, aunque todavía persisten limitaciones estructurales.

De todos modos, la reducción de tasas genera expectativas dentro del sector inmobiliario. Muchas entidades financieras buscan recuperar colocación de créditos después de varios meses de desaceleración. En paralelo, la desaceleración inflacionaria permitió mayor previsibilidad sobre las cuotas UVA.

González Rouco evaluó: “La estabilidad macroeconómica empieza a generar condiciones para que reaparezca el crédito de largo plazo, algo prácticamente inexistente durante años en Argentina”.

El costo oculto de comprar

En una propiedad de u$s100.000, el comprador debe afrontar anticipo, gastos de escritura, impuestos y comisiones. Dependiendo del banco y de la jurisdicción, el desembolso inicial puede superar ampliamente el 25% del valor total.

Ese punto aparece como uno de los factores más relevantes dentro del simulador de la UNSAM. La herramienta permite visualizar en cuánto tiempo el ahorro generado por dejar de alquilar compensa la inmovilización inicial del capital.

El sistema también admite comparar ciudades y zonas distintas, debido a que los precios varían de manera significativa entre CABA, Rosario, Córdoba u otras regiones del país.

Con alquileres todavía elevados, crédito hipotecario nuevamente activo y un mercado inmobiliario que intenta recuperar volumen de operaciones, muchas familias vuelven a enfrentar una decisión histórica.

Comprar o alquilar ya no depende solamente de intuición o expectativas personales. Las nuevas condiciones financieras empiezan a exigir cálculos cada vez más precisos.