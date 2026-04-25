Según la IA, el riesgo más grande no es la manipulación, sino la homogeneización. Cada vez más personas se comportan igual, piensan igual, se visten igual. No porque alguien lo imponga, sino porque el sistema recompensa la repetición. En la era del algoritmo, la identidad ya no se construye desde la experiencia, sino desde el feedback.

La IA plantea una pregunta inquietante: ¿Qué pasa cuando el “yo digital” empieza a tener más peso que el real? Cuando la versión que el algoritmo prefiere se vuelve más creíble que la persona detrás de la pantalla.

El desafío del futuro será recuperar la capacidad de decidir qué queremos ver y quiénes queremos ser. Mientras los algoritmos sigan moldeando nuestras emociones, la libertad dejará de estar en apagar el teléfono y pasará a depender de algo más profundo: recordar que somos más que lo que el sistema muestra de nosotros.