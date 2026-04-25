Conocé Brasil: escape tropical con vuelo directo desde Buenos Aires y un increíble descuento del 30%

A esto se suma el reconocido Carnaval de Recife y Olinda, una celebración marcada por la música, los bailes y los desfiles callejeros. Estas propuestas son sus principales atracciones de Recife, un sitio ideal para conocer y recorrer en cualquier momento del año.

Dónde queda Recife

Recife es una ciudad del noreste de Brasil que se ubica en el estado de Pernambuco, sobre la costa atlántica. Su posición geográfica la convierte en un importante punto urbano y portuario de la región, rodeado por ríos, canales y zonas costeras.

Cómo llegar a Recife

La manera más habitual de llegar es mediante vuelos que aterrizan en el Aeropuerto Internacional Gilberto Freyre, que opera conexiones dentro de Brasil y también con otros países.

Otra alternativa es ingresar por vía terrestre, ya que Recife cuenta con distintas rutas que la conectan con ciudades del país, lo que permite llegar desde otros puntos de Brasil sin dificultad.