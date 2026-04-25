Conocé Brasil: escape tropical con vuelo directo desde Buenos Aires y un increíble descuento del 30%
Sus carnavales y fiestas la convierten en uno de los puntos más elegidos de Sudamérica. Además, JetSmart anunció vuelos directos desde Buenos Aires. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Brasil se presenta como el país más atrapante de Sudamérica por su clima cálido, diversidad cultural y sus extensas playas de agua cristalina. Dentro de ese escenario, hay ciudades que logran combinar historia, vida urbana y paisajes costeros de forma única, convirtiéndose en destinos cada vez más elegidos por los turistas.
En ese grupo se encuentra Recife, una de las capitales más atractivas del noreste brasileño. Su amplia oferta gastronómica, identidad cultural y carnavales la llenan de color y alegría en cualquier época del año. Además, JetSmart anunció vuelos directos desde Buenos Aires con rebajas del hasta 30%, lo que facilita su acceso.
Qué se puede hacer en Recife
Recife es una ciudad que mezcla tradición, cultura y paisajes costeros en un mismo lugar. Su centro histórico conserva construcciones coloniales que reflejan su pasado, mientras que sus calles invitan a recorrer museos, ferias de artesanos y recorridos en embarcaciones por sus canales de agua.
Entre sus principales atractivos se destaca la playa de Boa Viagem, muy elegida por quienes buscan relajarse frente al mar o pasar el día en familia. La cocina local también ocupa un lugar importante, con platos típicos del nordeste de Brasil que se vuelven parte clave de la experiencia del viaje.
A esto se suma el reconocido Carnaval de Recife y Olinda, una celebración marcada por la música, los bailes y los desfiles callejeros. Estas propuestas son sus principales atracciones de Recife, un sitio ideal para conocer y recorrer en cualquier momento del año.
Dónde queda Recife
Recife es una ciudad del noreste de Brasil que se ubica en el estado de Pernambuco, sobre la costa atlántica. Su posición geográfica la convierte en un importante punto urbano y portuario de la región, rodeado por ríos, canales y zonas costeras.
Cómo llegar a Recife
La manera más habitual de llegar es mediante vuelos que aterrizan en el Aeropuerto Internacional Gilberto Freyre, que opera conexiones dentro de Brasil y también con otros países.
Otra alternativa es ingresar por vía terrestre, ya que Recife cuenta con distintas rutas que la conectan con ciudades del país, lo que permite llegar desde otros puntos de Brasil sin dificultad.
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